Toñi Moreno, embarazada de cuatro meses, sufre un accidente: "Como si me hubiera atropellado un camión"

Este domingo, Toñi Moreno ha dado una pequeña alegría y un gran susto a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. La presentadora, que está embarazada de cuatro meses, ha comunicado a sus fans que había sido nombrada embajadora de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, pero también que había sufrido un pequeño accidente.

Este percance, sumado a su embarazo, le ha llevado a tomarse unos días de descanso. "Fue un día accidentado porque acabé en el hospital por una caída tonta", comunicó en su publicación. Los comentarios se han llenado de felicitaciones por el título y de fuerza para que se recuperara cuanto antes. Ante el aluvión de mensajes, la presentadora ha tardado poco en subir otra foto para actualizar su estado de salud y tranquilizar a sus seguidores: "¡Ya me veis, con la nariz de Mr. Potato y como si me hubiera atropellado un camión!". La caída le ha dejado un rasguño en la nariz que ella se ha tomado con el humor que le caracteriza.

"Perdí el equilibrio y aterricé como pude. Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso. Besos y os quiero", ha compartido Toñi Moreno. Compañeros de profesión como Máximo Huerta, Toni Acosta o Anne Igartiburu le han mandado mensajes de apoyo para su rápida recuperación. Otras seguidoras también han querido enviarle ánimos, además de compartirles sus propias experiencias sobre el embarazo. "Las caídas son muy típicas en los embarazos. Yo me tropecé en los dos y he tenido unos chicos fuertes y sanos. A descansar y recuperarse", comentó una seguidora.

“Es una niña”

Asimismo, la presentadora ha desvelado que el bebé que espera es niña. "Te quiero amiga", escribió Carmen Borrego este fin de semana. La hija de María Teresa Campos se encuentra de vacaciones en Cádiz junto a su marido, José Carlos Bernal, y allí se ha reencontrado con su amiga, Toñi Moreno. En la imagen que subió la primera, ambas dos posan abrazadas con una sonrisa y han querido compartir su amistad con sus seguidores, sin embargo, a esha dejado a la hermana de Terelu.

"¡Yo a ti más! Vas a ser una 'tita' estupenda para mi niña", le ha dicho Toñi a Carmen, revelando por fin cuál es el sexo del bebé que espera. Hace unos días, una conocida revista publicó en sus páginas que la presentadora estaba embarazada de una niña y que ya tenía decidido el nombre: Lola, como la madre de la andaluza. No obstante, aún no estaría decidido.