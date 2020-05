Tobias Zisik :"El futuro está en fórmulas por uso, no en los coches en propiedad"

Lleva desde diciembre de 2018 al frente de Europcar. La compañía tiene más de 70 años de antigüedad y cuenta con 1.290 empleados en España y más de 12.000 en el mundo.

¿Qué servicios ofrece Europcar Mobility Group?

Desde hace años nos hemos transformado. Ya no somos solo una compañía de alquiler de coches sino algo más grande: un proveedor de opciones de movilidad que sustituyen al coche en propiedad. Dentro de ese abanico está, por supuesto, el coche de alquiler, pero también el carsharing o el coche con conductor. Trabajamos con distintas marcas. Europcar es nuestra marca premium de alquiler de coches y furgonetas, Goldcar para el alquiler vacacional «low-cost»,InterRent para el segmento intermedio y Ubeeqo para el coche compartido.

¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en vuestro sector?

El impacto ha sido enorme. Ha paralizado por completo el turismo, pero confiamos en que las cifras vayan mejorando progresivamente. De hecho, ya hemos reabierto muchas oficinas (78 de Europcar y 26 de Goldcar) para seguir dando un servicio y esperamos que pronto sean muchas más. Además, ya hemos reabierto el servicio de carsharing en Madrid y Barcelona.

¿Cuando se llegue a la «nueva normalidad» los españoles optarán por coger más el coche?

Todo apunta en esa dirección. El Gobierno ha recomendado utilizar el transporte individual para disminuir el riesgo de contagio del transporte público. La gente va a querer viajar con formas de transporte seguras y el coche individual sin duda lo es, siempre que aseguremos al cliente que conduce un coche 100% desinfectado con un protocolo de limpieza muy estricto, como ya estamos haciendo.

¿El alquiler de coches pueden ser una buena alternativa para aquellas personas que quieran desplazarse de forma segura pero no quieran atarse a un coche para toda la vida?

Sin duda. Ya estábamos convencidos antes de que el futuro pasa por fórmulas de pago por uso, no por los coches en propiedad, que son caros, están mucho tiempo parados, ocupan espacio en nuestras ciudades y contaminan más.Muchas personas van a querer moverse en coche pero no quieren o no pueden tenerlo. Por eso hemos diseñado productos específicos para trabajadores que necesitan un alquiler mensual y para Pymes y autónomos. El coche compartido también va a jugar un papel importante. Un modelo como el de Ubeeqo, lo que se llama round trip, es lo más parecido a tener un coche, pero ahorrándose todo lo malo de tenerlo y con una tarifa asequible.

¿Se alquilarán más coches para ir de vacaciones, en lugar de trenes y aviones?

Sí, hay dos factores clave para que los clientes nos elijan: la seguridad y la tecnología. Los clientes van a querer tranquilidad, marcas de confianza que aseguren que se van con un coche seguro y desinfectado.

Pero tampoco van a querer esperar colas, pasar por el mostrador ni entrar en contacto con nadie. También hemos trabajado en ello. Nuestras marcas Goldcar e InterRent tienen dispensadores automáticos con los que el cliente puede recoger la llave desinfectada del coche en menos de un minuto, sin entrar en contacto con nadie. Estas máquinas también van a estar a partir de ahora en las oficinas de Europcar. Además, vamos a poner en marcha mostradores adicionales de recogida rápida de llaves sin contacto con el personal para evitar colas y vamos a impulsar la entrega de vehículos a domicilio.

¿Qué iniciativas habéis tomado en seguridad?

Esa va a ser la palabra clave, a lo que más esfuerzos hemos dedicado. Hemos reforzado los protocolos de limpieza de nuestros vehículos entre cada alquiler con el uso sistemático de desinfectantes en las llaves y los puntos más importantes del coche. Además, hemos puesto en marcha un sistema de desinfección del mostrador entre la atención a cada cliente y la política de «contacto cero»: la llave se entrega desinfectada y en sobre sellado. En marzo lanzamos nuestro programa «Together», con el que hemos cedido más de 500 de nuestros vehículos de nuestras marcas Europcar y Goldcar a sanitarios, hospitales, centros de salud, ONGs, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de toda España. Se trata de poner nuestro grano de arena.

Recuperar la actividad

Estamos viviendo una situación extremadamente compleja, nadie podía esperar las dimensiones que está alcanzando la crisis. Pero ya hemos demostrado en otros periodos difíciles que trabajando justos y poniendo lo mejor de cada persona y de cada empresa somos capaces de superarlo. Comienza la fase de la remontada y estamos listos.