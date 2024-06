Educación financiera para niños y adolescentes: una apuesta clave de Banco Santander

En un mundo económico y digitalizado que cada vez es más complejo, la educación financiera se ha vuelto una herramienta fundamental para hacer frente a la vida. Mientras que para algunos la digitalización ha supuesto un obstáculo, para otros es una herramienta con la que han nacido y crecido, como es el caso de los más jóvenes. Sin embargo, a pesar de su pleno conocimiento en tecnologías, hay otras materias de las que carecen de formación o entendimiento, un ejemplo perfecto de ello es la educación financiera. Y es que, tener unas competencias básicas y estar al día en este tipo de conocimientos es una forma de garantía para el futuro.

Las personas más jóvenes se enfrentan hoy a un horizonte totalmente novedoso, inédito para generaciones anteriores, con productos financieros cada vez más sofisticados, un mercado laboral cada vez más cambiante y una presencia de la tecnología como nunca antes se ha visto. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la educación financiera es una habilidad esencial para participar en la sociedad de hoy en día.

De ahí que, desde la Unión Europea, se inste a integrar la educación financiera en los programas escolares para que, entre otras cuestiones, niños y adolescentes empiecen a prepararse y tomar decisiones más informadas sobre sus propias finanzas en un futuro. Por ello, los 27 estados miembros de la UE han reconocido en un documento que “un mejor conocimiento de las finanzas personales fomentaría la participación minorista en los mercados de capitales y contribuiría a una mayor estabilidad financiera general en la UE".

En este sentido y conscientes de la importancia que tiene la educación financiera para la ciudadanía en general, pero especialmente para ciertos grupos sociales, Banco Santander decidió impulsar en 2013 Finanzas para Mortales.

Se trata de un programa de educación financiera que ha obtenido el reconocimiento del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que, solo en 2023, impartió más de 1.000 talleres formativos de la mano de voluntarios Santander.

Con esta y otras iniciativas, Banco Santander ofrece educación financiera a diferentes colectivos, como personas mayores, con discapacidad, adolescentes, emprendedores sociales, colectivos en riesgo de exclusión social y niños de primaria. Precisamente, pensando en estos últimos, se lanzó Finanzas para Mortales edición Junior.

Casi el 90% de los jóvenes no cuenta con los conocimientos necesarios para gestionar sus finanzas

Aunque hoy en día resulta central para la vida, la educación financiera y los conocimientos relacionados con ella serán aún más cruciales en la sociedad del mañana. Por ello, formar a las generaciones venideras será un seguro para el futuro.

Sin embargo, y según la empresa de formación financiera Alfio Bardolla, casi el 90% (87%) de los jóvenes entre 12 y 17 años no dispone de los conocimientos necesarios para gestionar sus finanzas. La razón que se aduce para esto es que muchas cuestiones económicas que forman parte de nuestro día a día no tienen cabida en el currículo académico y la educación financiera queda fuera de los centros educativos españoles.

Con Finanzas para Mortales edición Junior, la entidad pretende formar en esta materia a los más pequeños. Bajo el lema Financieros del futuro, la compañía realiza sesiones educativas impartidas, a través de juegos y con un lenguaje sencillo, por voluntarios del banco para estudiantes de primaria.

Los 3 niveles que se dan para primaria son:

Primero y segundo , en el que los niños podrán abordar conceptos como el dinero, las tarjetas o los gastos. En este caso, lo harán a través de un kit de juegos para que sea más interactivo.

Tercero y cuarto , que permitirá a los alumnos tratar el trabajo y el sueldo y la función de las entidades financieras en la sociedad.

Quinto y sexto, que adentrará a los estudiantes en cuestiones como el presupuesto, el ahorro, o el análisis de ingresos y gastos.

Para estudiantes de la ESO, Bachillerato y FP, Banco Santander también ofrece talleres formativos más avanzados, en los que el alumnado podrá aprender cuestiones como hacer un presupuesto, aprender diferentes técnicas de ahorro, conocer en qué consiste el endeudamiento inteligente, familiarizarse con algunas nociones básicas para entender el funcionamiento de los bancos, o con cómo funciona la economía de un país, qué hay que saber para poner en marcha un proyecto propio…

El compromiso de Banco Santander para no dejar a nadie atrás

Banco Santander ha enfocado su trabajo en pro de la educación financiera para que la ciudadanía obtenga los conocimientos básicos necesarios y pueda tomar las sus decisiones financieras de la manera más acertada posible; una labor que desarrolla desde hace más de 10 años.

En 2023, cerca de 91.000 personas han podido acceder a las iniciativas de educación financiera del Finanzas para Mortales en España. Más de 440 profesionales voluntarios de la entidad han participado como formadores en los más de 1.000 talleres que se han impartido en todo el país.

La necesidad de mejora en esta área de conocimiento no solo afecta a la juventud. Según el último Informe sobre el nivel de alfabetización en la Unión Europea del Eurostat, solo el 19% de los españoles presenta un nivel de conocimientos financieros elevados, frente al 27%, que tiene un nivel bajo.

En cuanto al nivel de ahorros, un 37% no cuenta con un fondo de emergencia; es decir, no podrían vivir más de 3 meses en las mismas condiciones si perdieran su principal fuente de ingresos. A esto se le añade que un 47% no cree tener dinero suficiente para vivir de forma cómoda durante su jubilación. Por último, un 31% no se siente cómodo manejando sus finanzas en el plano digital: esto se da especialmente en personas mayores o en riesgo de vulnerabilidad o exclusión financiera.

Es por todo esto que, desde Santander, las sesiones dirigidas al colectivo senior se han reforzado a lo largo del pasado año, y se han puesto en marcha dos nuevas ediciones entre las que se encuentra Finanzas para Mortales edición Junior y Finanzas para Mortales edición inclusiva, para personas con discapacidad intelectual, que quieran mejorar su cultura económica.

A estos dos programas, se suma Finanzas para Mortales Edición Senior, cuyo objetivo es acercar conceptos básicos en materia financiera a las personas mayores de 65 años, pues son los que más lo necesitan ante la rápida transformación digital de la sociedad.

En estos talleres se abordan consejos para una vida digital segura -con una formación básica sobre banca digital y el uso de los cajeros automáticos-, o el caso de Correos Cash, un servicio novedoso para operaciones con y sin tarjeta, trámites útiles y habituales o la posibilidad de recibir una cantidad de hasta 500 euros a través de las oficinas postales o los carteros.