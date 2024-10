LoudT arrasa en TikTok con este temazo impulsado por Banco Santander

Bajo el título ‘Juntos sonamos más alto’, Banco Santander lanzó a principios de verano una innovadora iniciativa musical diseñada especialmente para los GenZetas, cuyo objetivo era reunir a jóvenes talentos musicales de Argentina, Brasil, Chile, España, México, Portugal y Uruguay y ofrecerles una oportunidad única: grabar una canción y un videoclip en Barcelona con profesionales de primer nivel.

Con el respaldo de TikTok como plataforma y de destacados embajadores musicales, como el español Omar Montes, la cantante mexicana Dulce María o el rapero brasileño Xamã, este concurso pretende conectar con varias pasiones de la Gen Z, como la música, la creatividad y la colaboración, y, a su vez, reflejar el compromiso de la entidad financiera por apoyar a las nuevas generaciones en sus sueños y proyectos.

La música como idioma de los centennials

Si algo define a esta generación, además de ser la primera en crecer totalmente inmersa en la tecnología digital, es que han hecho de las redes sociales su principal vía de expresión, especialmente TikTok, donde conforman el 60% de su audiencia. Con más de 11 millones de vídeos subidos al día, esta comunidad vive al ritmo de la música y es una lanzadera de canciones y artistas emergentes hacia la fama global. No es de extrañar: cuando esta red social china vio la luz en 2016, su nombre era Douyin, que viene a traducirse por algo así como “sacudir la música”. Es decir, que fue ideada precisamente para eso, para crear, editar y compartir pequeños vídeos musicales.

Bajo el hashtag #LouderTogether, Banco Santander este verano se hizo eco de esta tendencia y lanzó una competición inédita en la que miles de jóvenes artistas de siete países participaron con el objetivo de formar el primer grupo musical nacido 100% en TikTok. Una iniciativa con la que la entidad demuestra su deseo de apoyar el talento y ser un facilitador que permita a sus clientes -y no clientes- a emprender y perseguir sus sueños. Tras dos intensas semanas de propuestas creativas, se seleccionaron a los que serían los integrantes de la banda LoudT, nombre elegido en honor al hashtag que lo ha impulsado todo: Jesús Tejada (España), Yozi (México), Guadi (Uruguay), Onofre (Brasil) y Mora (Argentina).

Jesús, Mora, Onofre, Yozi y Guady, integrantes de la banda LoudT impulsada por Santander.

Del estudio de Rosalía al mundo: el nacimiento de un temazo

En el mismo estudio barcelonés donde Rosalía grabó parte de ‘El mal querer’ y ‘Motomami’, la nueva banda se reunió para componer su primera canción bajo la orientación profesional de la productora White Horse, conocida por trabajar con artistas internacionales como Duki, Peso Pluma o Nathy Peluso, entre otros. Estos días reflejaron a la perfección el ambiente colaborativo y auténtico de la red social. La semana de proceso creativo puso su particular broche de oro en los icónicos estudios Metropol de Madrid, donde recibieron de primera mano los consejos de Omar Montes, el maestro de los integrantes del grupo. Además, se contó con el talento creativo de la agencia DAVID Madrid, que ha dado forma a una experiencia de marca 100 % dirigida a la generación Z, en los canales que ellos consumen y utilizando sus mismos códigos.

Libertad creativa como clave del éxito

“El contacto de la marca con el grupo fue genuino y enriquecedor para todos. Para ser auténtico tenía que ser algo 100% suyo. Creado y liderado por los mismos GenZetas. Nosotros les hemos dejado trabajar y componer como lo hacen en redes sociales, con absoluta flexibilidad y libertad. Nuestra función era impulsar ese primer paso para conseguir sus sueños, facilitar la oportunidad de crear una banda, de hacer suyo el momento de componer una canción y clip y que sean ellos los protagonistas. Ahí está el propósito del Santander, acompañar e impulsar a nuestros clientes para conseguir lo que ellos quieren, entendiendo dónde debemos estar en la vida de nuestros clientes y dónde podemos aportarles valor”, explica Nathalie Picquot, directora global de Corporate Marketing, Brand Experience y Digital Engagement de Banco Santander.

De estas palabras se deduce que el objetivo no era otro que impulsar a estos jóvenes talentos, dándoles la oportunidad de conectar con su audiencia a través de sus propios códigos. El resultado de esta experiencia es ‘Dime’ un single fresco y pegadizo, acompañado de un videoclip que promete hacer eco en la red social que los vio nacer.

La creación de LoudT no es un proyecto aislado, sino parte de una estrategia más amplia de Banco Santander para conectar con el público joven. Bajo el lema "It starts here, Es el momento, Começa agora", la entidad financiera está redefiniendo su narrativa de marca para centrarse en la conexión entre personas, ideas y herramientas, así como llegar a todos los públicos. Esta estrategia ya se ha plasmado en iniciativas como Santander SMusic, una plataforma que conecta a miles de usuarios con contenido exclusivo, festivales y eventos musicales, y que ha tenido un gran éxito en países como Brasil, Chile y España.

Con su primer single listo para conquistar TikTok, LoudT representa un nuevo paradigma en la industria musical, donde las redes sociales no son solo un escaparate, sino el lugar donde nacen y se forman las nuevas estrellas. Esta banda, que representa a la Generación Z y su forma de vivir la música, tiene un futuro prometedor que se puede decir que comenzó con un “simple” hashtag.