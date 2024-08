Pequeño gran Smith

Es como su padre, pero en miniatura. Y no nos referimos sólo a su aspecto físico, que también. A Jaden Smith le basta poner un pie en la rueda de prensa de «Karate Kid» para encadilar hasta a los más desencantados. Ha heredado de su padre ese talento que sólo crece en Hollywood: con sólo 12 años, se desenvuelve como pez en el agua. Sonríe, divierte, saluda y contesta con el aplomo de una estrella consagrada. Todo ello, ante la mirada de sus padres y productores de la película, Will Smith y Jada Pinkett Smith, a los que les sale el orgullo por los ojos cada vez que abre la boca. Durante la presentación, los más veteranos podrían perderse en las gracias de su padre o la belleza de su madre, pero ni Jackie Chan pudo robarle protagonismo a este proyecto de fenómeno fan que es Jaden. La presentación de la cinta, abarrotada de niños, era la salsa perfecta para esta carne. Emocionados, llamaban y enviaban mensajes a sus amigos para decir: «Estoy con Jaden Smith, sí el que cantó en...» y dicen un nombre que la firmante no reconoce. En ningún caso la coletilla «El hijo de Will Smith» salió a colación. Claramente, una cuestión generacional. Aunque, qué demonios, donde esté Jaden que se quite Will. Como una familia de postal con un amigo bien avenido, el actor Jackie Chan, se plantificó la familia Smith casi al completo (sólo faltó la hija pequeña, Willow Camille Reign) y como un pincel en la presentación de la película en un cine del centro de Madrid. Dispuestos y sonrientes. De la misma manera que debieron de plantarse en el país de los dragones para rodar «Karate Kid»: «Estar en China me ha enseñado mucho, me ha hecho madurar», dice el pequeño Jaden, que comparte protagonismo con Chan en este «remake» de la clásica historia de acción de los ochenta. Ambos, maestro y alumno, parecen haber congeniado la mar de bien: «Trabajar con Chan es genial, mola mucho. Ha sido súper divertido», comenta el joven intérprete. Un rodaje muy tradicional«Karate Kid» plantea, sin embargo, algunos cambios con respecto a la original. Para empezar, el karate de Japón se sustituye por el kung fu de China. La pregunta salta a la vista: «¿Por qué no llamarla "Kung Fu Kid"?». Chan intenta explicarlo: «La intención no era hacer un "remake", sino crear algo nuevo. Además, no me resultó muy difícil porque aprendí todos los estilos del kung fu a los seis años», añade el veterano actor. El mítico «dar cera pulir cera» de Pat Morita, es ahora el «sácate la chaqueta, cuélgala, descuélgala, tírala y recógela» de Jackie Chan. Un poco más sofisticado, pero resultón a juzgar por lo rápido que aprende Jaden. Lo que no ha variado mucho, a pesar del avance tecnológico, es el rodaje, hecho, básicamente a la antigua usanza. «Cuando el productor me dijo que íbamos a rodar en las localizaciones reales no me lo creía, me tranquilizó mucho», comenta Chan. Así, la Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida y otros escenarios sirvieron de plató para la película. Cierto es que el filme contó con la colaboración del Gobierno chino, un hecho que se refleja en la promoción turística que de este país consigue el filme. También, en sus aspectos más técnicos, se han introducido algunos de los guiños al cine de serie B que Tarantino recuperó en «Kill Bill», con unos marcados zoom en las escenas de lucha. Jaden Smith, con un físico muy parecido al de su padre, se ha convertido en un icono «fashion» entre la juventud de EE UU Con todo, el desparpajo del pequeño actor también dejó algo para su padre durante la presentación, que se despachó a gusto en esto de contentar a la audiencia. Para comenzar, el intérprete intentó, con éxito irregular, responder a las preguntas de los periodistas en español, un desafío para el que contó con la ayuda del intérprete, al que no dejó de halagar: «el guapo», lo llamaba, «además de inteligente», añadió, al parecerle perfectas las traducciones de sus palabras. Además de divertir, Smith también se dedicó a vender: «Lo bueno de esta película es que no hay 3D, ni explosiones. Su éxito en EE UU tiene su explicación en que se trata de una historia aplicable a la vida de cualquiera. A todos nos gustaría tener un maestro que nos guíe en los momentos difíciles de la vida», explicó Smith sobre esta cinta, que ya ha recaudado 220 millones de dólares en todo el mundo (sólo en EE UU cerca de 170).Un matrimonio implicadoY es que Chan, Mr. Han, aparece en la vida del joven Dre Parker justo cuando lo necesita. El personaje interpretado por Jaden acabe de mudarse a China desde Detroit con su madre. En su nuevo colegio, Parker se hará amigo de una joven china, una relación que no le hace nada de gracia al matón del colegio, un luchador de kung fu. Mr. Han enseñará a Parker a defenderse en uno de los momentos más duros de su vida. «Creo que una de las grandes ideas de este filme es que cuando uno se cae, hay que levantarse. Esto se puede aplicar a un divorcio, una pérdida de trabajo... Hay que aprender a recuparse», opina el productor. Su esposa, Jada Pinkett Smith, que comenzó en el mundo del cine como actriz, pero que ahora también escribe, produce y dirige, también tuvo su momento de protagonismo en forma de reivindicación: «Creo que es importante que las mujeres se pongan detrás de las cámaras porque es la única forma de contar las historias desde nuestra perspectiva. Hollywood puede llegar a ser un lugar excesivamente dominado por los hombres», explicó. El matrimonio Smith se ha manifestado políticamente en varias ocasiones. Tanto es así que Smith llegó a expresar públicamente su deseo de entrar en la vida política respaldado por su esposa, quien asegura tener en mente proyectos muy interesantes en materia de Educación. De hecho, sus hijos no asisten al colegio, son educados en casa, una costumbre bastante habitual entre las estrellas de Hollywood: «Es mucho trabajo, pero es genial tener a dos estrellas en casa», dijo, entre risas, la actriz al ser preguntada por el éxito de su prole. Por su parte, Will Smith está encantado con el éxito de su hijo porque «si se lleva todo el trabajo, yo puedo quedarme con su maravillosa madre en casa», explicó. Así, la presentación de «Karate Kid» fue todo un «show» perfectamente orquestado: entre los aplausos a las ocurrencias de los protagonistas y las preguntas de unos improvisados periodistas, los niños, que levantaban la mano para pedir el turno como locos para, después, verse vencidos por la timidez, fluyó una presentación a la que sólo le faltaba la guinda del pastel: el final sorpresivo.Chan, el nuevo AstaireY mira por donde que la fue a poner Jackie Chan, el que se había mostrado más soso, al anunciar un próximo reto que nadie se pudo tomar en serio en un principio pero que, finalmente, tuvimos que creerlo: «El desafío que tengo ahora entre manos es hacer un musical sobre mí, que se llamaría algo así como "Yo soy Jackie Chan"». Parecía un vacile más entre tantos otros que se sucedieron ayer, pero no: «Es en serio, ya lo estoy planeando», aseguró el actor entre los asentimientos del matrimonio Smith. Y es que nadie daba un duro por un «Karate Kid» chino, ¿por qué no creer que Chan pueda ser un Fred Astaire de primera?El «trendsetter» más jovenUn actor de Hollywood no es una verdadera estrella hasta que no marca tendencia. Pero ni siquiera este es un problema para Jaden, que con sus trencitas, rizos, sombreros y pelo a lo afro, además de un vestuario de todo menos discreto, crea estilo y, con sólo 12 años, ya se postula como un ídolo para las más jóvenes. «Karate Kid» no ha desaprovechado la oportunidad de mostrar ya a este pre adolescente como un futuro donjuán, y la relación de Parker con su amiga china en la película ha dejado un beso inocente aunque polémico: «Fue mi primer beso delante de la pantalla», salió airoso Jaden a la pregunta de si había sido la primera vez que besaba a una chica. El actor, que no destaca por su timidez, también confesó que «para mí fue más difícil dar ese beso delante de mis padres que aprender kung fu. Trabajar con ellos también tiene sus desventajas».De inocente a violentaAunque se ha convertido en un éxito de taquilla en EE UU, algunas voces ya han clamado contra «Karate Kid» por su contenido violento. En concreto, una asociación de defensa del menor autraliana pidió que se le otorgue una clasificación «no apta para menores de 15 años» por su «extrema violencia protagonizada por un personaje con el que los menores pueden simpatizar, sin que se muestre consecuencia alguna». En todo caso, la cinta se estrenó en EE UU con la calificación «PG» («apta para todos los públicos»), aunque recomienda que los menores estén acompañados por un adulto. La decisión se tomó después de que la distribuidora, Sony Pictures, apelara contra una primera más restrictiva, informa Efe. Sin embargo, la película, que se estrena en España el próximo 26 de agosto, ha recibido en nuestro país la calificación de «para mayores de siete años». Por otra parte, la presentación de la película estuvo arropada por una visita de la familia Smith a la Real Casa de Correos, donde los recibió Esperanza Aguirre. Allí, Will Smith y Jada Pinkett Smith, suscribieron un acuerdo con el Gobierno regional gracias al cual la distribuidora de la película donará 6.000 euros que se destinarán a las aulas hospitalarias que posee la Comunidad de Madrid.