El primer hombre al que Elon Musk implantó un chip informa sobre su experiencia: "No tienes control, ni privacidad"

Aunque pueda parecer la premisa de una película de David Cronenberg, la realidad ha vuelto a superar a la ficción. En este caso, Elon Musk, el magnate de Tesla, ha vuelto a protagonizar otra de las informaciones de la jornada con su propuesta sobre la implantación de chips a humanos que presente algunos tipos de discapacidad. Mientras que este proyecto fue presentado en enero de 2024, en la fecha de hoy hemos podido conocer los resultados tras más de un año de prueba. De esta manera, se enciende el debate sobre los límites que sobrepasa la neuroteconología y el techo de su actuación.

El protagonista que hoy nos concierne recibe el nombre de Noland Arbaugh, un estadounidense de treinta años de edad que, después de un accidente en 2016, quedó paralizado del cuello de por mi vida. Así que, ante la posibilidad presentada por Musk, el joven decidió apostar por el aspecto tecnológico sirviendo así como conejillo de indias. Finalmente, esta implantación fue llevada a cabo con éxito y su noticia dio la vuelta al mundo. Hoy en día asegura que, gracias al chip de su cerebro, puede controlar un ordenador con la única ayuda de su mente y su imaginación, algo inédito en la historia.

Los progresos de Neuralink en este campo han avivado ciertas polémicas que sitúan la deshumanización en el foco principal del asunto. Por el contrario, el proyecto sigue adelante y quien sabe si esta práctica se realizará en el futuro a más pacientes que alberguen condiciones similares o, en un caso extremo, a la comercialización de la misma. Sin embargo, todavía quedan muchas mejoras por hacer para que su funcionamiento sea seguro al cien por cien. De esta suerte, en caso de que proceda esta propagación del ejercicio sería en un futuro no tan cercano.

El primer hombre con un chip de Neuralink: su experiencia

En una entrevista realizada en el medio británico BBC, Arbaugh expuso el motor de su iniciativa ante la posibilidad de contribuir al bienestar del proyecto. "Pensé que, si todo salía bien, podría ayudar participando en Neuralink. Y si ocurría algo terrible, sabía que aprenderían de ello", indica. Es por eso que, su principal cometido situaba la intención en la posibilidad del éxito, sin tener un resultado seguro. No obstante, la implantación ha sido un éxito rotundo en casi todos los sentidos. "Tuve que dejar los videojuegos cuando quedé discapacitado. Ahora les gano a mis amigos", explica ante una de sus grande pasiones.

Asimismo, agregó la importancia de considerar este descubrimiento como un nuevo paso en la historia, dejando atrás los protagonismos que opacan lo verdaderamente relevante. "No lo considero un dispositivo de Elon Musk. Es de los científicos y de la ciencia", afirma el joven. En adición a lo mentado, la evolución del chip puede dar lugar a nuevas habilidades en su desarrollo, como la posibilidad de desplazarse en silla de ruedas por su propia cuenta: "Es difícil explicar lo que significa volver a tener algo de control".

El balance entre ética y seguridad

Aunque no todo fue alegría pues confirmó que durante un instante, el chip fue desconectado involuntariamente y el sujeto perdió el control que antes poseía. El impacto del momento fue tal que Arbaugh expresó su desconcierto. De esta suerte, al no contar con un sistema que no deje paso al error, las barreras de la ética se tambalean y las críticas no tardarán en llegar. Por el contrario, el individuo ha declarado su predisposición al emprender este viaje y su experiencia satisfactorio. Ahora queda esperar para ver la evolución de los futuros chips de Neuralink y su viabilidad.