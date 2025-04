Vanesa Torres, experta en nutrición: “Si tu cuerpo está inflamado no vas a adelgazar”

Adelgazar se ha convertido en una de las preocupaciones más comunes en nuestra sociedad actual, marcada por el ritmo acelerado de vida y los hábitos alimenticios poco saludables. Cada vez son más las personas que buscan perder peso no solo por razones estéticas, sino también por salud y bienestar. Algunos buscan hacerlo de manera natural y progresiva, mientras que otros buscan fórmulas más bruscas y no siempre recomendables.

Para realizarlo de manera correcta siempre conviene consultar a los expertos y no tirar de modas o trucos cuestionables.Vanesa Torres, una coach de transformación y experta en nutrición con más de ocho años de experiencia, arroja luz sobre el tema en un vídeo en Instagram. Antes de entrar de lleno en la forma de adelgazar, hace una importante reflexión: "Muchas veces sentimos el abdomen abultado o el cuerpo más pesado y asumimos que es grasa, pero no siempre es así". Explica que puede deberse a un hinchazón: "Estar hinchada y tener grasa acumulada no son lo mismo, y es clave saberlo para tomar las decisiones correctas". Explica la diferencia entre ambas cosas.

La diferencia entre estar hinchado y tener grasa

Como afirma Vanesa, ambos términos son diferentes y por lo tanto se tienen que afrontar de manera distinta. El tiempo que dura en el cuerpo es la principal diferencia: "La hinchazón suele ser temporal". Los motivos de estar hinchado son diversos: "Puede deberse a retención de líquidos, mala digestión, cambios hormonales o incluso estrés". A diferencia de la grasa, suele acabarse marchando de manera natural. Revela la diferencia: "La grasa corporal es una acumulación de tejido adiposo que no desaparece de un día para otro y requiere un enfoque diferente para reducirla".

La grasa es la que provoca la obesidad, que, según Quirón Salud, es una enfermedad crónica multifactorial y compleja, que cursa con una acumulación de tejido adiposo, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que afecta a más de 650 millones de personas en todo el mundo. Según sus datos, en España, cerca del 21% de la población adulta sufre de obesidad, lo que representa un grave problema de salud pública y un gran desafío. Vanesa lanza un mensaje destinado a todos aquellos que busquen perder peso: "Si tu cuerpo está inflamado, siento decirte que no vas a adelgazar". En contraposición, revela cuatro formas de hacerlo.

Cuatro consejos para adelgazar