Final Copa del Rey 2025, Barcelona - Real Madrid: horario y dónde ver online TV el Clásico

La temporada futbolística entra en uno de sus momentos más emocionantes con la esperada final de la Copa del Rey 2025. El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este sábado 26 de abril a las 22:00 horas en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en un nuevo capítulo del Clásico español.

Con el título en juego, el encuentro promete máxima intensidad entre los dos gigantes del fútbol nacional. Atrás quedan las especulaciones y cómo llegan ambos conjuntos ya que en una final, todo puede pasar.

Un Clásico con aroma de revancha entre Barça y Madrid

Será el tercer enfrentamiento entre ambos esta temporada. El primero fue en la final de la Supercopa de España, donde el Barça se impuso con contundencia por 5-2 en Arabia Saudí. El segundo tuvo lugar en LaLiga EA Sports, con otro triunfo azulgrana, esta vez por 0-4 en el estadio Santiago Bernabéu. Esta nueva cita será la oportunidad del Real Madrid de cobrarse la revancha y levantar su primer título de la temporada.

El Real Madrid, dirigido por Carlo Ancelotti, llega a la final tras superar en la prórroga a la Real Sociedad en las semifinales. Los blancos quieren salvar el año tras su eliminación de la UEFA Champions League y el segundo puesto en LaLiga, donde el Barça lidera con solvencia.

Por su parte, el equipo de Hansi Flick llega a Sevilla con la ambición de completar un triplete histórico. Con LaLiga bien encaminada y las semifinales de la Champions frente al Inter de Milán en el horizonte, esta final representa el primer gran objetivo del curso. Eso sí, los culés no podrán contar con su delantero estrella Robert Lewandowski, que sigue lesionado y estará fuera durante varias semanas.

Barcelona y Real Madrid tendrán 26.000 entradas para la final Getty

Poco descanso y máxima exigencia

Ambos equipos afrontan esta final tras una intensa semana. El Barça viene de medirse al RCD Mallorca, mientras que el Madrid visitó al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. La acumulación de partidos y el desgaste físico serán factores a tener en cuenta, aunque cuando hay un título en juego, la motivación puede más que el cansancio.

Además, hay una gran expectación por la posible participación de Kylian Mbappé, que, según apuntan desde el entorno del Real Madrid, llegaría a tiempo para la gran cita. La presencia del astro francés añadiría aún más atractivo a un choque que ya de por sí paraliza al país cada vez que se disputa.

¿Dónde ver online TV la final Copa del Rey 2025, FC Barcelona - Real Madrid?

El partido podrá verse en abierto por La 1 de TVE y su plataforma online RTVE Play. También estará disponible en Movistar Plus+ a través de sus canales M+ Copa del Rey (M52 o 107), M7 y LaLiga TV Bar. Los aficionados catalanes podrán seguir el encuentro por TV3. Además, LA RAZÓN ofrecerá la narración en directo y todas las novedades antes, durante y después del partido.

Y para los que aún no tengan acceso, Movistar Plus+ ofrece la posibilidad de ver el partido por solo 9,99€/mes. Una oferta ideal para no perderse ni un minuto del que promete ser uno de los duelos más intensos del año.

Una final con historia y tensión propia de 'El Clásico'

El escenario, el rival, el título en juego y el contexto convierten esta final de la Copa del Rey en una cita imperdible. El estadio de La Cartuja se vestirá de gala para acoger a dos equipos que lo dejarán todo por proclamarse campeones.

Sea cual sea el resultado, está garantizado un espectáculo de alto nivel, con fútbol, emoción y, como siempre, una dosis de rivalidad histórica que solo un Clásico puede ofrecer.

Spain Super Cup Final - Real Madrid vs. FC Barcelona ZUMA vía Europa Press Europa Press

Posibles alineaciones

Tanto Hansi Flick como Carlo Ancelotti tendrán bajas en sus onces titulares que les impedirán sacar a sus mejores jugadores. Por parte del FC Barcelona, la lesión de Lewandowski será sensible ya que el polaco es el máximo artillero del equipo así como la de Balde. Para los merengues, la baja de Camavinga se une a la de Carvajal.

FC Barcelona

Once probable del FC Barcelona: Szczesny; Eric García, Íñigo Martínez, Cubarsí, Koundé; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha.

Real Madrid

Once probable del Real Madrid: Courtois; Fran García, Rüdiger, Asencio, Lucas Vázquez; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.