Rebecca Loos cuenta todo lo que pasó con David Beckham y cómo es su vida ahora

Este fin de semana, en ‘De viernes’ han echado la mirada al pasado y rescatan el testimonio de Rebecca Loos, la que fuese amante de David Beckham. “Vamos al año 2004. Su rostro acaparó las portadas del todo el mundo cuando hizo tambalear el matrimonio de los Beckham. La relación del futbolista con su ex asistenta supuso el mayor escándalo de la época. Alejada de los focos, 21 años después, ahí la están viendo, reaparece para contarlo absolutamente todo”. Mientras Bea Archidona lee la presentación, la invitada aparece fuera del paltó con una amplísima sonrisa al recordar su época dorada.

Y es que su affaire con el exfutbolista le abrió la puerta a los platós de televisión, a muchos realities, entre ellos ‘Supervivientes 2007’, de la que fue semifinalista. Amasó mucha fortuna y ha permanecido muchos años a la sombra de la fama que acaparó. Formó una familia y vivió una vida más allá de su noche de pasión en un hotel o esos besos furtivos con su jefe a espaldas de su esposa. Un matrimonio que le declaró la guerra formando un frente unido y desplegando todas sus armas para desacreditarla.

Rebecca Loos recuerda su affaire con David Beckham

“Yo soy Rebecca Loos. Me conoce la gente porque trabajé para David y Victoria Beckham cuando estuvieron en Madrid. Mi jefe era un poco bribón y con el tiempo algo surgió entre nosotros. Era algo secreto. Súper secreto”, cuenta la invitada de ‘De viernes’ dos décadas después de pasear su idilio durante años en la televisión de varios países. “El primer beso fue después de que estuvimos en una fiesta en una discoteca, al aire libre. En la fiesta, de repente me llama Victoria, que está intentando localizar a David y no le puede contactar y me dice ‘no cuelgues y ve a buscarle’. Entro en la casa y veo que está su guardaespaldas y le digo que está llamando Victoria y abro la puerta y veo que está David medio desnudo”, recuerda sus primeros momentos.

Rebecca Loos mantiene que “pasaron dos semanas en las que yo estuve intimando con él”. Recuerda una noche en un hotel, una noche “fue una noche bastante íntima entre nosotros, bastante especial y al día siguiente él se fue a entrenar y me duché y me fue a casa”. Fue en el Hotel Santo Mauro de Madrid, Victoria se enteró y según los apuntes del momento por eso se acabó la aventura entre ambos. Ella ahora explica que fue su decisión poner punto y final: “Pasó una cosa que me abrió los ojos de quién es este hombre y tomé distancia”. Después denunció que no solo con ella habría sido infiel a Victoria, pues mantiene que “llevaba una vida doble, porque tiene sus necesidades”.

David Beckham siempre ha negado su affaire, aunque a punto estuvo de hundir su matrimonio. Su amante dice no arrepentirse de haber contado sus encuentros al mundo, aunque sí de la forma. Lo hizo presionada porque la prensa ya sabía de sus citas. Le llegaron a ofrecer un millón de libras para contarlo todo, pero los rechazó porque “él es un hombre casado, tiene dos hijos, voy a confirmar solo nuestra relación y me pagaron muchísimo menos. Ni la mitad”. Y es que dice que “hay cosas que siempre me quedo para mí”. Dice que no le gustó ver sufrir a su esposa y considera injusto que la prensa británica jamás le criticase a él y se cebasen solo con ella y Victoria.

Quizá por eso nunca David Beckham le demandó y se limitó a guardar silencio. Eso sí, el matrimonio unido activó una maquinaria de desprestigio. “Yo cuando salí con mi entrevista nunca más tuve contacto con ellos, ni con su entorno, ni con sus abogados. Nunca me ha contactado nadie. Es feliz, después de haber atravesado problemas de salud mental derivados de tanto trajín por lo vivido. Resume su vida actual con una sonrisa de plenitud: “Vivo en Noruega con mi marido y mis dos hijos. Echo de menos de menos España, pero vuelvo dos o tres veces al año para visitar a mis padres y estoy muy bien. He encontrado mucha paz gracias al yoga y gracias a vivir fuera de las ciudades, vivir en las montañas y estar muy conectada con la naturaleza. Y lejos de los medios”.