Al menos 11 heridos en un tiroteo en una céntrica calle de Nueva Orleans

El incidente se habría producido en el Canal Street, en el Barrio Francés de la ciudad estadounidense. Un sospechoso abrió fuego en el vecindario conocido por su vida nocturna justo antes de las 3.30 de la madrugada del domingo, hora local.

Dos de las víctimas fueron hospitalizadas en estado crítico. Uno había recibido un disparo en el pecho y el otro en el torso.

El superintendente de la New Orleans Police Departament (NOPD), Shaun Ferguson, confirmó que una persona ha sido detenida aunque, más tarde, dijeron que la posible participación de la persona aún estaba bajo investigación y que aún no se habían realizado arrestos. No se han dado otros detalles.

Todas las víctimas han sido llevadas al hospital.

Las imágenes de vídeo de la escena mostraron numerosos vehículos policiales acordonando el área mientras los equipos forenses realizaban controles.

El French Quarter suele estar en estas fechas abarrotado de turistas por las fiestas que marcan el fin de semana después del Día de Acción de Gracias.