Una joven con síndrome de Down es candidata a las elecciones municipales en Francia

Eléonore entra en esta pastelería francesa de Arras para interesarse por los problemas de los comerciantes de la zona. Se presenta a las elecciones locales de la que es su ciudad natal. A sus 34 años lleva toda la vida luchando para que el síndrome de Down que padece no le frene. Asegura que se acepta tal y como es y que no piensa sufrir más. Cuenta con el apoyo de sus vecinos para acceder al cargo de concejala. Entre sus propuestas destaca su lucha por tener una calles más limpias y mejorar los accesos para las personas con discapacidad. Se presenta en el bloque del actual alcalde, favorito a la reelección. Agradecido por tenerla en su equipo, sus ideas asegura que les harán pensar de manera diferente. Eléonore nunca fue a un colegio para niños con necesidades especiales. Sus padres querían que se enfrentara a la realidad sin ninguna ayuda extra. Ahora está a punto de cumplir el sueño de representar a su ciudad.