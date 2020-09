QAnon, la comunidad secreta que difunde conspiraciones sobre la maldad de las élites

En las últimas semanas ha cobrado fuerza el movimiento de ultraderecha QAnon, apoyado por Donald Trump. Muchos ven a este grupo anónimo como una comunidad secreta que promueve un mensaje apocalíptico. Surgió al margen de la política convencional y de los principales canales de internet y cada vez gana más adeptos entre los republicanos. Su línea argumental se basa en la maldad de las élites dirigentes, la presencia de Dios y las acusaciones contra políticos demócratas, famosos y altos funcionarios del denominado “Estado profundo”, quienes formarían parte de una trama gigantesca de pederastia.

Qué es QAnon

Jack Z. Bratich, profesor de la Escuela de Comunicación e Información de la Universidad Rutgers, asegura a LA RAZON que QAnon “es un movimiento trumpista de tinte religioso y con poca conexión a Internet. Lo que une a sus creyentes -afirma el epxerto- es una narrativa política que defiende que una camarilla de las élites ha corrompido a Estados Unidos. Esa camarilla está aliada con Satanás, según su visión. Hay un pequeño grupo secreto en el Ejército estadounidense que está listo para denunciarlo y combatirlo, con la bendición de Donald Trump. Creen que estamos en un período conocido como el “gran despertar”, que implica el reclutamiento mediante la persuasión de otros.

Según The Washington Post, los seguidores de QAnon esperan ese momento en que el público se dé cuenta de que esas élites conducen al país por la senda del pecado y la perversión. Tienen vínculos con la famosa teoría de la conspiración “PizzaGate”, que protagonizó momentos polémicos en la campaña presidencial de 2016, y que sostenía que Hillary Clinton y otras figuras del Partido Demócrata estaban involucrados en una red de tráfico sexual de niños que operaba en una pizzería de Washington. Un hombre que se creyó esta teoría fue detenido tras personarse en el restaurante y disparar con su escopeta en el interior del local. Todo resultó ser una patraña.

QAnon mezcla religión, juego y tiene algo de movimiento social, explica Bratich. “La gente se inspira para ver una versión de la verdad que es épica (héroes y villanos), religiosa (la revelación del Gran Despertar) y sensacionalista (una obsesión por la pedofilia)”. Daniel Estulin, ex agente de contrainteligencia ruso, los mira con distancia: “Mi pregunta siempre es ¿quién mueve los hilos del grupo’. No tengo respuesta a esta cuestión. Así que a esta gente los cojo con alfileres; estoy totalmente de acuerdo con algunas cosas que dicen, pero hay otras que son totalmente mentira”. Estulin cree, como sostienen en QAnon, que “la élite es pedófila” y que “se dedica a raptar niños” y que “las agencias de inteligencia participan de forma activa en estos juegos sucios y macabros”.

Cuándo surgió

Durante una sesión de fotos con generales en 2017, Donald Trump hizo este comentario: “¿Saben lo que representa esto? Tal vez sea la calma antes de la tormenta”. Muchos creen que ese momento fue la piedra fundacional del edificio. El 28 de octubre de 2017, el impulsor de QAnon, conocido como Q, subió al foro de internet 4chan su primer comentario, en el que decía: “Ya está en marcha la extradición de HRC (Hillary Clinton), efectiva desde ayer, con varios países, en caso de que haya una fuga cruzando la frontera (...) Se esperan disturbios masivos como resistencia y que otros huyan de Estados Unidos si sucede”.

Poco después sumó esta otra perorata: “La pajarita HRC fue detenida, no arrestada (aún). ¿Dónde está Huma? Sigan a Huma. Esto no tiene nada que ver con Rusia (aún). ¿Por qué Potus (presidente de Estados Unidos) se rodea de generales? ¿Cuál es la inteligencia militar? ¿Por qué rodear a las agencias de tres letras? (...) ¿Quién tiene la máxima autoridad sobre nuestras ramas de las fuerzas armadas sin condiciones de aprobación a menos de 90+ en condiciones de guerra? ¿Qué es el código militar? ¿Dónde se lleva a cabo AW? ¿Por qué? POTUS no aparecerá en la televisión para dirigirse a la nación. (...) ¿Cree que HRC, Soros, Obama, etc. tienen más poder que Trump? Fantasía. Quien controle la oficina de la Presidencia controla esta gran tierra. Nunca creyeron ni por un momento que ellos (demócratas y republicanos) perderían el control. Esta no es una batalla de I + D. ¿Por qué Soros donó todo su dinero recientemente? ¿Por qué colocaría todos sus fondos en un RC? Mockingbird 10.30.17 Dios bendiga a los patriotas”.

A partir de entonces, miles de seguidores han alimentado la línea conspirativa de QAnon. El propio Q ha publicado otros mensajes en los que utiliza a menudo expresiones de esta cariz: “He dicho demasiado”, “disfruten del show”, “algunas cosas deben permanecer clasificadas hasta el final”, “ahora ustedes son la noticia”, “nada puede detener lo que se viene” y “confíen en el plan”.

NBC News informó en 2018 que “un creador de vídeos de YouTube de poca monta y dos moderadores del sitio web 4chan” se unieron para convertir las publicaciones iniciales de Q en “mitología”. “Qanon es una locura demencial y peligrosa que no debería tener ningún espacio en la política americana”, ha dicho la congresista Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney.

Quién es Q, el misterioso creador de QAnon

No se conoce su identidad, pero en su mensajes ha hecho creer que es un oficial de inteligencia o un oficial militar con autorización Q, un nivel de acceso a información clasificada que incluye el diseño de armas nucleares y otro material altamente sensible. Q hace creer que tiene pruebas de que los líderes mundiales corruptos están torturando en secreto a niños en todo el mundo y que se trata de gente vinculada al Estado profundo (una forma de gobierno clandestino y oculto dentro de un Estado). En su visión, Donald Trump estaría trabajando. incansablemente para acabar con ellos, miembros de un grupo que promueve la globalización liberal. El presidente de EE UU quiere poner coto a esta tendencia y Q preconiza la destrucción de esta camarilla global algo que sólo puede lograr con el apoyo de los patriotas que buscan significado en las pistas de Q.

¿Qué políticos y famosos apoyan esta teoría?

Según la organización Media Matters for America, al menos 35 candidatos al Congreso comulgan con Q, y 20 de ellos tendrían su lugar asegurado para disputar algunos de los 435 escaños de la Cámara de Representantes. De ellos, 19 son republicanos y uno es independiente. Todos ellos han elogiado directamente a QAnon en público. En TikTok, los vídeos con el hashtag #QAnon han recibido millones de visitas. En agosto, Marjorie Taylor Greene, una empresaria critivada por su comentarios racistas, ganó la nominación republicana para el 14ª Distrito del Congreso de Georgia. Taylor Greene ha expresado su apoyo a la causa de QAnon. “Es una oportunidad única en la vida para sacar a esta camarilla global de pedófilos adoradores de Satán”, afirmó en 2018 ante uno de los comentarios de Q.

Una investigación de The Guardian reveló que la comunidad QAnon tiene más de 170 perfiles y grupos de Facebook e Instagram con al menos mil seguidores cada uno, con un total de unos 4,5 millones de usuarios. Twitter ha eliminado muchos perfiles QAnon por difundir noticias falsas mientras que el FBI lo ha clasificado como amenaza terrorista doméstica. Lauren Boebert es otra seguidora de la causa QAnon. Logró un empujón clave al vencer en las primarias republicanas a Scott Tipton, que venía de ganar cinco elecciones consecutivas y es congresista desde 2011 por el Tercer Distrito de Colorado. Boebert es una activista por los derechos de las armas que ha dicho que espera que Q sea real “porque solo significa que Estados Unidos se está volviendo más fuerte y mejor”.

Qué efectos tiene en la política de Estados Unidos

Jack Z. Bratich, profesor de la Escuela de Comunicación e Información de la Universidad Rutgers, asegura su influencia entre los políticos no es importante, de hecho cree que existe “hostilidad” entre los congresistas hacia esta red. “En cambio, los veo involucrarse cada vez más en acciones y manifestaciones a nivel de calle”, explica el experto, que añade: “Como cualquier movimiento populista basado en la xenofobia de inflexión religiosa, QAnon tiene un peligro inherente de explotar violentamente. Su carismática dimensión religiosa está dando lugar a una especie de militancia apocalíptica”. Bratich cree que los seguidores de QAnon “están esperando señales sobre un golpe espiritual-militar inminente, así que los veo saliendo a las calles a defender a Trump durante y después de las elecciones”.

En una encuesta del Pew Research Center publicada en marzo, el 76% de los adultos estadounidenses dijeron que no habían escuchado ni leído nada sobre QAnon. Trump no ha mostrado nunca un apoyo a las teorías de QAnon, pero sí ha retuiteado el contenido de este grupo en múltiples ocasiones. “No sé mucho sobre el movimiento, aparte de entender que les agrado mucho, lo cual agradezco”, dijo el presidente preguntado sobre el particular.

Según The Atlantic, tres días antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente que el coronavirus era una pandemia, Trump retuiteaba un meme sin temática de QA. “¡Quién sabe lo que esto significa, pero me suena bien!” escribió el presidente el 8 de marzo, compartiendo una imagen con Photoshop de él mismo tocando un violín superpuesta con las palabras “Nada puede detener lo que viene”.