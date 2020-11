¿Cuáles son los Estados y los votantes decisivos para lograr la Presidencia?

¿Quién decide quien gana las elecciones presidenciales? ¿Puede uno de los candidatos no reconocer el resultado?

Al igual que en el año 2000, en algún momento habrá un ganador. Los candidatos no tienen poder para decidir el resultado. En cada estado, hay funcionarios que certifican el resultado de la votación de ese estado (generalmente, el funcionario tiene el título de Secretario de Estado, que no debe confundirse con el principal diplomático de la nación). No creo que la amenaza de Trump de no dejar el cargo sea real, se parece mucho a su estrategia negociadora: muchas fanfarronadas y amenazas de abandonar la mesa, etc. Al final, si se certifican los votos, los electores se reunirán y sus votos serán admitidos por el Congreso. El presidente en ejercicio no tiene ningún papel en ese proceso. Si Trump intentara negar el resultado, tal vez algunos de sus más leales se quedarían con él, pero la gran mayoría de los funcionarios del gobierno de EEUU (incluidos los militares, el servicio secreto, etc.) obedecerían al presidente legal, no solo al tipo que se sienta en la Casa Blanca y dice ser presidente. Sería incómodo y vergonzoso, pero al final no tendría sentido.

¿Son estas elecciones un referéndum sobre la presidencia de Trump o están más enfocadas a su gestión de crisis de la covid?

Cada elección en la que se presenta un presidente en ejercicio es siempre un referéndum sobre ese presidente. Hasta que vino la crisis de la covid, Trump iba camino de lograr la reelección. La economía estaba en plena expansión y eso suele ser suficiente para reelegir a un presidente. Muchos estadounidenses habrían votado por Trump a pesar de su personalidad, de sus tuits molestos y de su extraño comportamiento, etc. Sin embargo, con el inicio de la crisis de la pandemia, el principal argumento de Trump para la reelección (la economía) se ha visto opacado. El principal problema con su gestión de la crisis fue que giró en torno a sí mismo (como hace con casi todo), lo que le hizo vulnerable cuando la crisis empeoró. Si no hubiera ninguneado a sus propios funcionarios (especialmente en su propio grupo de trabajo), es posible que el público no lo hubiera castigado por la pandemia. Con la crisis, todas las cosas que molestan a la gente sobre Trump (incluso la mayoría de las personas que votaron por él) se magnifican. Si pierde las elecciones, será culpa suya.

¿Cuáles son los estados bisagra más determinantes en esta elección?

Wisconsin, Minnesota y Pensilvania: son estados tradicionalmente demócratas que Trump ganó en 2016 y necesita mantenerse en 2020. También Ohio, que eligió a Trump en 2016 pero donde Biden se ha mantenido fuerte este año.

¿Existen muchos votantes que cambian de partido en función del candidato?

Muchos comentaristas sitúan a las mujeres de los barrios periféricos como la clave, pero en varios aspectos los votantes más influyentes pueden ser aquellos de los que normalmente se esperaría que votaran por un candidato u otro. Para Trump, es vital que participen votantes cristianos y votantes de la clase trabajadora que fueron tan importantes para él en 2016; algunos de estos pueden cambiar para irse con Biden o simplemente no votar. Para Biden, los votantes afroamericanos y los votantes hispanos son muy importantes: los afroamericanos son uno de los segmentos más leales de la base del Partido Demócrata, pero en 2016 la baja participación de esta comunidad perjudicó enormemente a Hillary Clinton. En 2016, el 30% de los votantes hispanos apoyaron a Trump. Biden necesita obtener una mayor proporción de votantes hispanos y lograr que voten, ya que son un segmento que tiende a tener una baja participación.

¿Habrá una mayor participación o por el contrario habrá más votantes indecisos en estas elecciones?

Creo que la participación aumentará en 2020, pero es muy difícil de predecir. No creo que sea mucho más alto que en otras elecciones; la mayoría de las grandes filas para la votación anticipada se deben a que los votantes intentan evitar emitir su voto el día de las elecciones.

¿Cuál puede ser el punto débil de Joe Biden? ¿Los medios de EE UU le tratan mejor que a Trump?

El punto débil son las escandalosas actividades comerciales de su hijo Hunter Biden, es increíble que no hayan recibido más atención, porque hay al menos evidencias de que se aprovechó del nombre de su padre. No está claro si Joe Biden estuvo involucrado en algo de esto, pero para la mayoría de los candidatos sería un problema importante. Biden ha recibido una cobertura generalmente favorable de la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses (la mayoría de los cuales odian a Trump), por lo que los periodistas no están explorando minuciosamente las actividades de Hunter Biden. Una cosa que podría ser un problema para Biden es que, si se convierte en presidente, más revelaciones sobre Hunter Biden podrían convertirse en un problema para él.

Ryan J. Barilleaux es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Miami