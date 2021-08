Yihadistas sirios felicitan a los talibanes y anuncian una acción similar en su país

Hayat Tahrir al-Sham, antiguo Frente al Nusra, el grupo yihadista sirio con gran actividad en la zona de Idlib, ha lanzado un mensaje de felicitación a los talibanes por lo que considera una gran victoria musulmana sobre los “infieles”. Subraya los años de lucha de los talibanes y lanza un aviso a la comunidad internacional para que no vuelvan a apoyar a “regímenes opresores contra la voluntad de los pueblos que los rechazan”.

“Con la mayor alegría y deleite recibimos la noticia de las conquistas de nuestro pueblo en Afganistán, y la obtención de su tierra de la libertad de la ocupación y sus agentes a manos de los talibanes - que Dios les haga el camino correcto y los ayude - así que enhorabuena a al pueblo de los afganos por esta clara conquista y gran victoria. De hecho, la verdad sale victoriosa incluso si lleva un tiempo, porque un ocupante no perdura en una tierra usurpada, sea cual sea el daño que inflija a su gente y cualquier aflicción que les haga probar, porque de hecho la verdad no se desvanece ni muere, y la mano del el opresor no será suprema” según la traducción realizada por el experto Aymenn Jawad Al-Tamimi.

“Nosotros, en la revolución siria, nos inspiramos para nuestra firmeza y constancia, después de haber depositado nuestra confianza en Dios, de estas experiencias vivas”. “Tal vez en esta victoria presenciada hoy sea una lección y una oportunidad para la comunidad internacional y otros estados silenciosos sobre los crímenes de Bashar (gobernante en Siria) y sus ayudantes, ya que debería alentarlos a apoyar la voluntad de los pueblos y respetar sus demandas y no estar al lado del desollador en el enfrentamiento a los pueblos libres”, agregan. “Bendecimos a nuestros hermanos talibanes y a nuestro pueblo en Afganistán por esta clara conquista, y le pedimos al Señor que bendiga la revolución siria con una victoria reforzada, mediante la cual la tierra debería ser liberada”.