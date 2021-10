Un Consejo de Resistencia, Al Qaeda en su territorio, las ejecuciones: la realidad en Afganistán

Al Emirato Islámico de Afganistán, formado por los talibanes, se le abren varios frentes que ponen en duda el “buenismo” que quieren transmitir de cara al exterior. Son conocidas las ejecuciones sumarias (que han pedido que no sean públicas), entre ellas la de una chica por el simple hecho de practicar el voleibol, y se encuentran con la aposición de un llamado “Consejo Superior de Resistencia Nacional de la República Islámica de Afganistán”, formado por cabecillas islamistas y miembros del Gobierno anterior. A ello, se une la presencia de Al Qaeda en el país, algo que acreditado pero que, lógicamente, desmienten.

Todos estos asuntos no les preocuparían a los talibanes si no fuera porque precisan de la ayuda económica del exterior y en este asunto los Estados Unidos juegan un papel muy importante.

Abdulrab Rasul Sayyaf, un líder yihadista, y Atta Mohammad Noor, líder de una facción escindida de Jamiat-e-Islami, anunciaron en Facebook la formación del citado Consejo de Resistencia que, según ellos, cuenta con fuerza en diversas zonas del país. Pretenden, según informa Tolo News, llegar a un acuerdo con el Emirato Islámico de los talibanes; y advirtieron , que, si no hay conversacione, utilizarán las armas. Por supuesto se mantienen en la clandestinidad.

El portavoz del Emirato Islámico Zabihullah Mujahid, no tardó en reaccionar y dijo que nadie puede amenazar al pueblo de Afganistán en nombre de la resistencia o cualquier otra cosa. “Ya no hay necesidad de hacer frentes. Cualquiera que establezca un frente no obtendrá buenos resultados”, advirtió.

A esto hay que unir las afirmaciones del que fuera negociador oficial con los talibanes, Zalmay Khalilzad, que expresó su preocupación por la presencia de Al-Qaeda en Afganistán. “Los informes que he visto indican que (el líder de Al-Qaeda) podría estar en Afganistán o territorio adyacente, no sé si los talibanes lo saben o no”, dijo a la CBS. Anunció también que Estados Unidos estaba monitoreando los compromisos del Emirato Islámico con respecto al terrorismo. Nuevamente, Zabiullah Mujahid salió con el desmentido oficial y negó las declaraciones de Khalilzad.

La ruptura de los lazos entre el Emirato Islámico y Al-Qaeda fue uno de los principales factores en las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes en Qatar, en las que tuvo una importante participación Khalilzad.

Los talibanes, que pretenden imponer de nuevo el régimen rigorista de la Sharia y que cuentan con el juramento de fidelidad de Al Qaeda, no pueden vivir permanentemente de desmentidos de una realidad que, lejos de desagradarles, forma parte de su estrategia global.