Una joven kurda de 21 años, primera víctima identificada del trágico naufragio en el Canal de la Mancha

Mariam Nouri Hamadameen, una mujer kurda de 21 años del norte de Irak, ha sido la primera víctima identificada del trágico naufragio de este miércoles en aguas del Canal de la Mancha que acabó con la vida de una treintena de migrantes a bordo de una embarcación, según recoge ´Daily Mail´.

La joven había viajado primero a Alemania y posteriormente a Francia con la esperanza de unirse a su prometido, que ya vive en Reino Unido. Mariam era estudiante y se había comprometido con su pareja hace poco. De hecho, dejó sus estudios muy temprano para estar con su prometido.

“Su madre y su padre están totalmente destrozados”, explicó su prima Krmanj Ezzat a Sky News. “La situación es terrible. Era una mujer en la flor de la vida. Es una tragedia total y toda la familia se encuentra en estado de shock”, agregó, a la vez que aprovechó para enviar un mensaje a otros jóvenes kurdos que estaban valorando emprender este peligroso viaje: “Entiendo por qué tanta gente se está yendo en busca de una vida mejor, pero este no es el camino correcto. Es la ruta de la muerte. Por favor, no tomen este camino, no vale la pena”.

En relación a los gobiernos británico y francés, Ezzat dijo lo siguiente: “Esperábamos que Reino Unido y Francia nos iban a aceptar mejor. Cualquier persona que deja su hogar y viaja a Europa tiene sus propias razones y esperanzas, así que por favor ayúdenles mejor y no les obliguen a tomar esa ruta de la muerte”.

Este grave incidente se ha convertido con diferencia en la peor tragedia de migrantes que intentan llegar a Reino Unido por mar y ha provocado una fuerte disputa diplomática entre Francia y Reino Unido al respecto.