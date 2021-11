Doctor Magic, el ginecólogo que “curaba” a sus pacientes del cáncer o VIH con sexo

Giovanni Miniello, de 60 años, decía ser ginecólogo en Bari, Italia. Apodado como “Doctor Magic Flute”, sus informes decían que habían salvado a muchas mujeres de algunas enfermedades como el cáncer o el VIH. Pero renunció después de que le pillaran en la habitación de un hotel semidesnudo junto a otra mujer. El médico, según denunciaba sus víctimas, curaba a sus pacientes con sexo.

Miniello fue descubierto como un fraude por el programa de noticias de investigación “Le Lene”, después de que una mujer de 33 años se quejara de que estaba ofreciendo curar a sus pacientes con sexo. La mujer explicó a La Repubblica que el acusado había abuso de ella sexualmente, y que al preguntarle por una prueba de VIH, le propuso tener relaciones sexuales para curarla. Ella contrató una actriz para desenmascararle, que se haría pasar por paciente (con la que fue sorprendido en el hotel).

En sus abusos, él decía que no tenía que usar condón, porque si no, “no podría obtener el beneficio de los anticuerpos”. Siempre defendió que lo estaba haciendo “por mis estudios y por las persona que he salvado”. “Yo, que he tratado con éxito a cientos de mujeres durante más de 40 años... solo propuse un tratamiento alternativo que ha dado resultados”, aseguró Miniello, a través de su abogado.

Según el Centro de Antiviolencia de Bari, otras 15 mujeres afirmaron ser víctimas del médico y de su “milagrosa” cura, y otras muchas también presentaron denuncias. El fiscal de Bari ha abierto una investigación, que actualmente se encuentra en una fase preliminar para esclarecer los hechos.