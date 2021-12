El ex canciller austriaco Sebastian Kurz se retira de la política

Sebastian Kurz, líder del Partido Popular austríaco y canciller hasta el pasado octubre, cuando dimitió por acusaciones de corrupción, ha anunciado hoy que abandona todos sus cargos y se retira de la política tras diez años en activo, aduciendo que se ha desencantado y quiere concentrarse en su hijo recién nacido. “Voy a convocar para mañana una reunión de la directiva del partido en la que voy a presentar mi renuncia como presidente”, anunció el político conservador, que no aclaró cuál será su futuro profesional.

“Siempre lo he hecho lo mejor posible, pero he tomado decisiones equivocadas. Ni soy un santo ni un delincuente, soy una persona con fortalezas y debilidades”, resumió el excanciller, de 35 años, su carrera política. Kurz aseguró que las acusaciones e investigaciones contra él han ido minando su “entusiasmo” y “pasión” por la política. El ex canciller afirmó que él entendía la política “como una competición de las mejores ideas”, pero que en los últimos meses su rutina política era una sucesión de “acusaciones, de imputaciones y procesos”. De hecho, dijo haberse sentido incluso víctima de una “cacería”.

Kurz, que con 24 años fue nombrado secretario de Estado de Integración, afirmó que en los últimos diez años dedicó todo su tiempo a la política, incluso a costa de dejar de lado a su familia, y que desde el nacimiento de su hijo hace cinco días ha ido asumiendo que “hay cosas importantes y bonitas fuera de la política”. El líder conservador dimitió como jefe del Gobierno el pasado 9 de octubre debido a las acusaciones contra él de malversación y desfalco de dinero público para encargar y publicar en 2016 encuestas manipuladas.

La acusación de la fiscalía anticorrupción se basa en una serie de mensajes de texto entre el canciller y sus colaboradores, incautados en el marco de otra investigación. Kurz ha asegurado siempre que esas acusaciones son falsas. El pasado día 18 el Parlamento austríaco retiró a Kurz su inmunidad como diputado para facilitar otra investigación de la fiscalía, en este caso como sospechoso de falso testimonio en una comisión de investigación.

En mayo de 2019 Kurz ya fue apartado del poder por una moción de censura derivada de un escándalo de corrupción de sus entonces socios de Gobierno, el ultranacionalista FPÖ. En septiembre de ese año ganó las elecciones con el 37,5 % de los votos y formó una coalición con el ecologista Los Verdes, que sigue aún en el poder dirigida ahora por el canciller Alexander Schallenberg.