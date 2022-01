Blinken llega a Ucrania y avisa: Rusia puede atacar “en cualquier momento”

Sigue creciendo la tensión con las últimas advertencias desde Washington y Londres. Jefes militares británicos han asegurado que Vladimir Putin estaría dispuesto a crear “un escenario de pesadilla” en una supuesta invasión de Ucrania, mientras desde EEUU, la Casa Blanca advierte de que la situación es “extremadamente peligrosa” y de que Moscú podría lanzar un ataque “en cualquier momento”

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha asegurado a su llegada este miércoles a Kiev que el ataque ruso podría producirse en “muy poco tiempo”. Blinken está en Kiev en la primera etapa de su gira europea, que incluye una visita a Berlín y una reunión en Ginebra con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania. en Kiev, Bliken se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Desde Londres, la inteligencia británica está preocupada por una incursión mucho mayor en Ucrania. En principio, las previsiones occidentales apuntan a que una agresión rusa tendría como objetivo solamente el este del país, el más grande de Europa, exactamente la región de Donbás, controlada por rebeldes prorrusos y escenario de una guerra larvada desde 2014.

Medios británicos citan una fuente de defensa de alto nivel, quien habría dicho: “Creemos que la preferencia de Putin es una invasión total en lugar de una ofensiva limitada”. La misma fuente añadió que si Moscú solo ocupa las regiones del este, el Kremlin nunca podrá recuperar toda Ucrania ya que el gobierno por occidental de Kiev optaría por acelerar sus vínculos con países de la UE y con Estados Unidos.

Según esta visión de la situación, Putin contempla la posibilidad de que no haya una respuesta de la OTAN, ya que Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica. Además, Alemania y otros países europeos como España han rechazado la opción de una respuesta militar si Rusia invade parte de Ucrania. La reacción más previsible sería una batería de sanciones económicas que dejaría a la economía rusa muy castigada.

Desde EEUU se cree que el Ejército ruso ha ordenado el despliegue de agentes entrenados para cometer actos de sabotaje en Ucrania y promover un ataque de “bandera falsa” dando así una excusa para iniciar una escalada violenta por parte de Moscú.

Por su parte, Rusia niega estas acusaciones y asegura que la tensión está creciendo en la zona debido al envío de armamento. Londres ya ha enviado personal de entrenamiento y armas defensivas, en concreto carros blindados. Por su parte, Blinken ha asegurado en las últimas horas que si Rusia “sigue invadiendo Ucrania, proporcionaremos material defensivo adicional a los ucranianos más allá del que ya está en camino”. El secretario de Estado se refirió en concreto a 200 millones de dólares en ayuda militar defensiva.

El Departamento de Estado señaló que la visita del jefe de la diplomacia estadounidenses a la capital ucraniana es una declaración de intenciones para dejar claro que no se hace nada sobre Ucrania, sin Ucrania. Occidente denuncia que Rusia prepara planes agresivos contra Ucrania ante el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con el país vecino.

La última evaluación de Ucrania sobre el número de tropas rusas, compartida con CNN, sitúa sus fuerzas en 127.000, incluidos 21.000 efectivos en divisiones marítimas y aéreas.

Rusia ha ordenado la salida de personal diplomático en su embajada en Kiev. Además, esta semana ha enviado a tropas adicionales a Bielorrusia para realizar maniobras militares, si bien diversos analistas consideran que Bielorrusia sería un escenario clave en una supuesta invasión a Ucrania y el país elegido por Putin para instalar misiles tácticos apuntando a Europa en caso de que las dos partes no lleguen a un acuerdo. Moscú quiere garantías reales de EEUU de que no ampliará su presencia en países de la órbita ex comunista. Rusia se considera en peligro con la presencia cada vez más cercana de la OTAN en los países bálticos.

Para prepararse contra una posible invasión, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo el martes que estaba acelerando su despliegue de 130.000 reservas para aumentar su ejército de 246.000 efectivos.