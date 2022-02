El Estado Islámico anuncia la creación de ISIS North America en Estados Unidos

am

Son ya dos “califas” perdidos (al suicidarse antes de ser detenidos por las tropas USA) (Baghdadi y Hashimi) y en el Estado Islámico (Isis, Daesh) claman venganza contra los norteamericanos. No se les ha ocurrido otra cosa que implantarse de forma permanente en este país. ,Un video publicado en las redes sociales insta a sus seguidores a formar una wilaya (franquicia) en los Estados Unidos que se llamaría ISIS North America.

El vídeon consiste en una escritura blanca en inglés sobre un fondo negro sin la inclusión de otro tipo de imágenes, como suele ser habitual, informa HsToday. “Para aquellos que quieran intentarlo”, comienza el vídeo con una bandera de ISIS mientras suena un nasheed (cántico de guerra). “A mis hermanos que siguen el camino del Khilafa (Califato) en Estados Unidos, les insto a que se unan a nuestro grupo”, agrega.

“Este nuevo grupo operará en Estados Unidos para sorprender a la murtad (apóstatas) en sus propias tierras”. El objetivo son, en principio, los musulmanes que dan la espalda a la interpretación del Islam (Sharia) que hace ISIS. “El nombre de este grupo se llamará ISIS-NA (Estado Islámico de Irak y Sham – América del Norte)”, dice el video.

Muestra las banderas de Nevada y California como “Bandera de Tawheed”; y el concepto de unidad en el Islam, con el gesto que hacen los seguidores del ISIS con la mano al levantar un solo dedo índice.

“No envíe este video a ningún otro lugar (salvo los yihadistas comprobados) ya que esto alertará a los kuffar (infieles). No se una si no está comprometido con nuestra organización y no se una para hacer bromas; rastrearemos cada registro de teclado que haga si hace esto”, amenazan.

“Mi querido hermano o hermana, que Allah te conceda buena salud y felicidad por ver este video. Corre la voz sobre esta organización a aquellos que son de confianza, pero ten cuidado al hacerlo”. “Que Allah conceda éxito a esta organización y que Allah nos conceda Jannah [paraíso]”. El video fue publicado por un usuario llamado “Célula del EI”, y una de las etiquetas en la publicación es Al-Furat Media Center, un medio oficial de Isis que apareció en 2015 para distribuir propaganda de DAESH en idioma ruso, así como otras lenguas.

La única franquicia de ISIS mencionada en las etiquetas es Khorasan, refiriéndose al grupo en Afganistán y la región circundante. “Hermanos no difundan este video”, agrega en la descripción del video. En su primera revista en inglés publicada recientemente en línea, ISIS Khorasan aseguró, tal y como publicó LA RAZÓN, que la suya es la “provincia más importante” de ISIS después de Irak y Siria.

El impulso para garantizar que las filas de ISIS y las imágenes que lo acompañan se extiendan mucho más allá del territorio del antiguo califato físico comenzó hace muchos años, cuando el grupo terrorista consideró valioso fomentar la formación de provincias que pudieran reclutar, entrenar y atacar cerca de casa. En un mensaje de audio de noviembre de 2016, el entonces califa Abu Bakr al-Baghdadi se refirió a las unidades de ISIS en regiones como Afganistán, el Cáucaso, Indonesia, Filipinas, Sinaí, Bangladesh, África Occidental y África del Norte como la “base del califato”. y advirtió que “los kuffar [incrédulos] intentarán dividirlos”. El boletín semanal oficial de ISIS, al-Naba , se dedica en gran medida a publicar actualizaciones de diferentes wilayas, y algunos de estos grupos regionales también distribuyen contenido a través de sus propios medios de comunicación, agrega el digital norteamericano.