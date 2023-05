La advertencia de un ex comandante de EE UU: "Debemos asegurarnos de que Ucrania derrote a Rusia para evitar la guerra con China"

Estados Unidos debe asegurarse de que Ucrania derrote a Rusia si quiere evitar una guerra con China, dijo el ex comandante del Ejército de EE UU en Europa, Ben Hodges.

El teniente general afirma que la promesa del presidente Joe Biden de respaldar a Ucrania “durante el tiempo que sea necesario” no tiene sentido, ya que desafió a los líderes occidentales a declarar claramente lo que querían lograr y después equipar a las fuerzas del mandatario ucraniano Volodimir Zelenski en consecuencia.

Tanto Biden como el primer ministro británico Rishi Sunak y el canciller alemán Olaf Scholz necesitaban decir “queremos que Ucrania gane”, recalcó. “Si hicieran eso, esta guerra terminaría para finales de año”, agregó.

Hodges, de 65 años, quien está ya jubilado, señaló: “Mira qué frágiles son los rusos. La única oportunidad que tienen es si perdemos el deseo de apoyar a Ucrania”.

El ex alto funcionario estadounidense en Europa, ahora asesor principal de Human Rights First, dijo que el presidente Putin no dudó en invadir Ucrania por la falta de respuesta de Occidente a su invasión de Georgia en 2008, su respaldo al uso de armas químicas en Siria y su toma de Crimea y el Donbás en 2014.

“Así es como se ve la disuasión fallida. Sí, la disuasión es costosa, pero como estamos viendo ahora, la disuasión fallida es mucho más costosa”, dijo. “Necesitamos detallar el resultado estratégico deseado. Necesitamos decir que queremos que Ucrania recupere todo su territorio, reconstruya su economía, traiga de vuelta a miles de niños ucranianos deportados a Rusia y rinda cuentas por los crímenes de guerra rusos", señaló Hodges.

“Si no hacemos eso, no creo que los chinos queden muy impresionados con nada de lo que digamos sobre Taiwán o el Mar de China Meridional. Y esa será una guerra mucho más difícil, dada la geografía y la distancia involucrada”.

El teniente general hizo hincapié en que cualquier resolución de la guerra debe incluir el regreso de Crimea a Ucrania, una medida que Francia y Alemania temen que nunca pueda ser aceptable para Putin. “Si Rusia retiene Crimea. . . pasarán solo un par de años antes de que regresen”, puntualizó.

“Si miras un mapa del Mar Negro, puedes ver que Crimea es como una daga en el vientre de Ucrania: con aviones, la flota del Mar Negro, sentada allí, capaz de atacar en cualquier lugar a lo largo de la costa sur de Ucrania o en el interior de Ucrania”, añadió Hodges.

Por otro lado, el exgeneral espera que la contraofensiva tan esperada de Ucrania se centre en cortar el puente terrestre del Kremlin a Crimea y traer armas de precisión de largo alcance como el misil de crucero Storm Shadow suministrado por los británicos que puede hacer que la península sea "insostenible" para los rusos .

“Ucrania solo necesita la capacidad de extender la mano y golpearlos. Es por eso que Storm Shadow es tan importante, especialmente porque EE UU, por cualquier motivo, continúa negándose a proporcionar ATACMS [Army Tactical Missile Systems].

“Los drones Grey Eagle, las bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, los sistemas marítimos no tripulados: todas estas cosas le darían a Ucrania la capacidad ahora de hacer que Crimea sea insostenible para las fuerzas rusas”, asegura Hodges.

Storm Shadow podría ayudar a Ucrania a cortar los suministros ferroviarios sobre el puente de Kerch desde Rusia a Crimea, dijo, aunque destruir la estructura por completo sería difícil.