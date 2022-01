Despedidos dos policías que ignoraron un robo para jugar al Pokemon Go y “cazar un Snorlax”

Los agentes Luis Lozano y Eric Mitchell, del Departamento de Policía de Los Ángeles, Estados Unidos, fueron despedidos después de ignorar un robo para cazar criaturas de un famoso videojuego llamado “Pokemon Go”.

Las víctimas del atraco, que tuvo lugar en abril de 2017, que ocurrió en uno de los locales de la cadena Macy’s de Crenshaw Mall, realizaron una llamada de auxilio a la Policía para controlar un robo. El supervisor intentó contactar con Lozano y Mitchell, pero estos no contestaron y tuvo que llamar a una segunda patrulla. Lo que no sabían es que los ya ex agentes se encontraban en la zona donde ocurrió el robo buscando un pokemon llamado “Snorlax”, que apareció por el lugar y lo detectaron con la aplicación.

“Por aproximadamente otros 20 minutos el sistema de grabación captó a los demandantes discutiendo sobre Pokémon mientras manejaban hacia diferentes lugares donde las criaturas virtuales les aparecían en sus dispositivos móviles”, decía el comunicado emitido por la Corte de Apelaciones del Estado de California.

Los oficiales fueron acusados por mala conducta por no atender las llamadas, jugar en estado de servicio y dar declaraciones falsas negando lo sucedido, y acto seguido, fueron destituidos de su cargo. El Tribunal de Apelaciones rechazó sus explicaciones y respaldo la decisión del Departamento.