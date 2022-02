Las controvertidas declaraciones de un importante virólogo sobre las vacunas: “No tienen ningún efecto”

El reconocido virólogo argentino Pablo Goldschimdt sorprendió al mundo entero tras unas polémicas declaraciones sobre el coronavirus y la pandemia. El experto afirmó que “no existe el final de la enfermedad” y “no hay vacunas que valgan para tratar la covid-19″.

Pese a que miles de médicos y expertos recomiendan la aplicación de las dosis necesarias para el cuidado de la salud, Goldschimdt se mostró crítico con la campaña de vacunación ya que cree que “no tienen efecto”. “Yo no las llamo vacunas, porque no existen como tal. Son preparaciones farmacéuticas que actúan como profilaxis del virus y ayudan a ir menos a terapia intensiva”.

El virólogo existe que sea la vacuna sea, “no eliminan el virus”. Asimismo, habló sobre el rechazo de la vacuna de Sputnik V en la Unión Europea o Estados Unidos, que asegura que está relacionada con la falta de información otorgada por Rusia. “Cuando uno no puede reclamar a los fabricantes de una vacuna la revisión de las técnicas de control que están obligados a entregar persisten las dudas. Por lo que tengo entendido en el caso de la Sputnik V no fue entregada esa documentación. No se entiende por qué se saltaron esas medidas legales”, explicó Goldschmidt en una entrevista con El Cronista.

Cuando le preguntaron si consideraba obligatorio vacunarse, él mostró su negativa, agregando que significa “actuar con una decisión general de obligación”. “Cada persona debería consultar primero a su médico, y a partir de ahí, ver si vacunarse o no”. También cargó contra los políticos y la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos, de lo que lamenta que no se les vaya a juzgar por suspender tratamientos “más importantes”.

Nadie va a juzgar a los gobiernos por haber encerrado a la gente, por los tratamientos de quimioterapia que no se pudieron hacer, por las familias que no pudieron despedir a sus seres queridos, los que murieron en los geriátricos de tristeza o los suicidios por depresión al encierro”, aclara.

El experto ha sido destacado anteriormente por otras declaraciones en las que ponía en duda la pandemia: “Tu abuelo no murió por coronavirus, a tu abuelo lo mataron”, dijo en una entrevista anteriormente.