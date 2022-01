FOTO: City of Health of Turin / HANDOU

El hombre al que negaron un trasplante de corazón urgente por no estar vacunado recibe una “bomba de emergencia”

El hombre de 31 años que fue eliminado de la lista de trasplantes de corazón en un hospital de Boston porque se negó a recibir la vacuna contra el coronavirus se sometió a una cirugía de emergencia para colocarle una bomba cardíaca mecánica.

Noticias relacionadas Polémica. Le niegan un trasplante de corazón urgente a un hombre tras rechazar ponerse la vacuna contra el coronavirus

El afectado, con dos hijos y esperando un tercero, se encontraba “al borde de la muerte”, tal y como decía su familia, que creó una página en GoFundMe para contar su situación y que le volvieran a incluir en la lista para el trasplante de corazón en el Brigham and Women’s Hospital, centro que se la había desestimado “como castigo por no estar inmunizado contra la enfermedad de covid-19″, o en cualquier otro.

“Esto está un poco en contra de sus principios básicos, él no cree en eso. Es una política que están aplicando y, como no quiere recibir la inyección, lo sacaron de la lista de trasplante de corazón”, lamentaba David Ferguson, su padre.

Según los medios estadounidenses, el pasado martes recibió una bomba cardíaca mecánica, llamada también dispositivo de asistencia ventricular izquierda que debía mantener con vida hasta, al menos, dentro de cinco años. “En el futuro previsible, no podrá ducharse, no podrá nadar. No podrá tener una vida”, dijo.

La cirugía fue a corazón abierto, pero todavía necesita el trasplante urgente debido a su rápido deterioro. “Lo llevaron por un camino en el que tuvieron que dejar de hacer procedimientos en los que dijeron que, sin embargo, estaba calificado para el trasplante de corazón. Pero tenía que recibir la vacuna para recibir ese trasplante”.

El hospital requiere que los receptores reciban la vacuna contra el coronavirus como requisito para posibles trasplantes, ya sean o no de urgencia. Ferguson no es el primer paciente al que se le niega un trasplante debido a su estado de vacunación. En Colorado, Leilani Lutali fue eliminada de la lista de trasplantes de riñón en octubre porque la mujer y su donante no habían sido vacunadas.