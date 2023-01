La ex secretaria de Transportes de Trump estalla ante sus ataque racistas

En los últimos meses, el principal candidato republicano a la presidencia lanzó una serie de ataques racistas contra la esposa del líder del Senado del Partido Republicano, una mujer que alguna vez sirvió en su gabinete.

Pero mientras que las burlas del expresidente Donald Trump a Elaine Chao -degradándola como “Coco Chow” o una variación de la “esposa amante de China” de Mitch McConnell- han sido respondidas en su mayoría con silencio por parte de otros funcionarios republicanos hasta ahora.

“Cuando era joven, algunas personas deliberadamente escribieron mal o pronunciaron mal mi nombre. Los estadounidenses de origen asiático han trabajado duro para cambiar esa experiencia para la próxima generación”, dijo Chao en un comunicado a POLITICO. “Él no parece entender eso, lo que dice mucho más sobre él de lo que dirá sobre los estadounidenses de origen asiático”.

La declaración de Chao es un caso extremadamente raro en el que la exsecretaria de Transporte se mete en la maraña política que su exjefe ha tendido a su alrededor desde el final de su administración. Sugiere que la incomodidad con la retórica antiasiática de Trump ha alcanzado un nuevo nivel en medio de varios tiroteos de alto perfil contra estadounidenses de origen asiático.

En al menos media docena de ocasiones, Trump ha recurrido a su plataforma de redes sociales, Truth Social, para criticar el liderazgo de McConnell y sugerir, entre otras cosas, que está en conflicto debido a la conexión de su esposa con China. El otoño pasado, en un mensaje ampliamente visto por republicanos y demócratas como una amenaza, dijo que McConnell “tiene un DESEO DE MUERTE”.

Pero los ataques personales a Chao se han destacado por encima de los demás, tanto por su manifiesto racismo como por el relativamente poco rechazo que han recibido. McConnell y su equipo no han respondido. Y en las raras ocasiones en que le han preguntado sobre ellos, Chao ha suplicado a los periodistas que no amplifiquen los comentarios. Otros republicanos han desestimado los ataques diciendo que Trump simplemente es Trump. Al expresidente “le gusta poner apodos a las personas”, dijo el senador Rick Scott.

Chao emigró a los EE UU cuando era una niña de Taiwán y es una de las seis hijas de Ruth Mulan Chu y James SC Chao, el fundador de Foremost Group, una gran compañía naviera con sede en Nueva York. Luego se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard y sirvió en varias administraciones republicanas, y fue la primera mujer asiático-estadounidense en un gabinete presidencial como secretaria de Trabajo de George W. Bush y secretaria de Transporte de Trump.

La historia personal de Chao jugó un papel importante en su mandato. Ella cubrió las ondas de radio, especialmente con los medios locales, hablando sobre su historia de inmigración y la promesa que Estados Unidos tiene para otros de lugares lejanos.

En ocasiones, sus habilidades burocráticas se pusieron a prueba bajo Trump, ya que criticaba de forma rutinaria a su esposo incluso cuando ella servía en su Gabinete. Chao dijo en ese momento que se mantuvo leal a ambos hombres a pesar de sus diferencias.

“Apoyo a mi hombre, a ambos”, dijo Chao a los periodistas en Trump Tower luego de una disputa de 2017 entre Trump y McConnell. Pero Chao llegó a su punto de ruptura después del 6 de enero. Renunció al gabinete y dijo que los disturbios “me preocuparon profundamente de una manera que simplemente no puedo dejar de lado”.

La declaración no le cayó bien a Trump, quien una vez elogió su trabajo en su gabinete y comenzó a incluirla en sus ataques a McConnell. Sus ataques han “desconcertado” a Chao, según un ex alto funcionario de la administración que permanece cerca de ella. Pero inicialmente decidió no responder porque simplemente “crea otro ciclo de noticias”.

“Especialmente para los asiáticos, es fundamental tener piedad filial: honrar el apellido. Y eso es un golpe no solo para su reputación personal sino también para su nombre y su familia”, dijo la exfuncionaria, a quien se le concedió el anonimato para hablar con franqueza sobre la exsecretaria. “Es ofensivo y una mancha en todo lo que logró para los asiático-estadounidenses”.

Steven Cheung, el portavoz de Trump que es asiático-estadounidense, dijo en un comunicado que las críticas del expresidente a Chao se centraron en los posibles conflictos financieros de su familia y no en la raza. Chao ha sido examinada por el negocio de envíos de su familia. Aunque un informe del inspector general publicado después de que Trump dejó el cargo no encontró formalmente ninguna violación de la ética, sí detalló varios casos en los que la oficina de Chao manejó negocios relacionados con la empresa de su familia.

“La gente debería dejar de fingir indignación y participar en controversias que solo existen en sus cabezas”, dijo Cheung. “Lo que realmente preocupa son los lazos profundamente preocupantes de su familia con la China comunista, que ha socavado la seguridad económica y nacional de Estados Unidos”.

Pero pocos fuera del círculo íntimo de Trump discuten que las publicaciones del expresidente sobre Chao son racistas. Y en privado, los funcionarios republicanos han expresado su preocupación de que su retórica no sea un mero ruido de fondo, sino una ilustración de la forma en que ha alterado fundamentalmente el espectro del discurso político aceptado.

“Los repetidos ataques racistas de Trump contra Elaine Chao están por debajo del cargo que una vez ocupó y son particularmente despreciables en este momento en que la comunidad asiático-estadounidense ha sido objeto de amenazas y acoso”, dijo Alyssa Farah, exfuncionaria del gobierno convertida en crítica de Trump.

El último ataque de Trump, una sugerencia de que Chao pudo haber sido responsable de que el presidente Joe Biden trajera documentos clasificados con él a su oficina posterior a la vicepresidencia en el vecindario de Chinatown de DC, se produjo en medio de una serie de tiroteos dirigidos a comunidades asiático-estadounidenses. Todo eso ha tenido lugar en el contexto de un aumento de la violencia dirigida a los estadounidenses de origen asiático.

Si bien la lucha contra el ascenso de China se ha convertido en un problema poco común con apoyo bipartidista, existe la preocupación entre los legisladores de que las actitudes anti-China puedan contribuir a la violencia contra los estadounidenses de origen asiático. Algunos republicanos dicen que los ataques repetidos y personales de Trump en particular han perjudicado los esfuerzos del partido para lograr más avances entre los votantes asiático-estadounidenses, una tarea que la propia campaña de Trump 2020 trató de emprender.

La retórica antiasiática de Trump se ha dirigido a otros más allá de Chao. Durante el fin de semana, persiguió a una asistente de Biden, Kathy Chung, que se cree que es responsable de empacar los materiales del entonces vicepresidente cuando dejaba el cargo en 2017. Ha dicho que el nombre del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, “suena chino” (Youngkin es no chino). Ha imitado los acentos asiáticos al hablar de los líderes asiáticos. Se ha burlado de los acentos asiáticos en la campaña electoral; acusó a un reportero de hacer una “pregunta desagradable” sobre las pruebas de covid mientras insinuaba que lo hacía debido a su origen asiático. Y llamó a Covid “Kung-flu”.

Lanhee Chen, profesora de la Universidad de Stanford que se postuló sin éxito como candidata republicana a controlador de California el otoño pasado, afirmó que el lenguaje de Trump ya ha dañado la capacidad del Partido Republicano para llegar a los votantes.

“Lo vi de primera mano cuando era candidato”, dijo Chen, hijo de inmigrantes de Taiwán. “Hablé con muchos votantes asiático-estadounidenses en mi estado y los comentarios que recibí fueron: ‘Lo que representan es genial, me encanta la visión, pero no sé si puedo votar por alguien del mismo partido que Donald Trump debido a todos los comentarios reales, y en otros casos percibidos, hacia los estadounidenses de origen asiático en los últimos años’”.

“Y los ataques contra Elaine Chao son realmente desconcertantes dado que ella hizo un muy buen trabajo en su administración y logró mucho y benefició a su propia presidencia”.

Los estadounidenses de origen asiático se encuentran entre los bloques de votantes de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, y representan el 5,5 por ciento de toda la población elegible para votar, según el Centro de Investigación Pew . Solo se espera que esos números crezcan.

Los votantes asiático-estadounidenses suelen inclinarse por los demócratas, pero el Partido Republicano ha invertido millones para llegar a ellos en estados como California, Texas, Nevada y Arizona. En un artículo de opinión antes de las elecciones intermedias , la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, defendió que los asiático-estadounidenses se unieran al Partido Republicano debido a las preocupaciones compartidas sobre la economía y la seguridad pública.

Pero si bien los comentarios de Trump no han ayudado con la formación de la coalición, algunos republicanos predicen que en su mayoría repercutirá en él.

“Es una extraña obsesión que tiene con ella”, dijo Scott Jennings, estratega republicano y ex asesor de McConnell. “Si escuchaste a alguien en la calle haciendo estas diatribas, esperarías verlo en una tabla de sándwich o una camisa de fuerza”.