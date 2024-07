"La edad y la salud de Biden, así como los escándalos de su hijo Hunter, ya no serán un problema para el Partido Demócrata"

- Tras el apoyo del presidente Biden a Kamala Harris como su sucesora en el ticket presidencial, ¿deberían los demócratas organizar unas miniprimarias para dar más legitimidad a la candidata?

- Los demócratas están haciendo un gran esfuerzo para movilizar rápidamente el apoyo a Harris. Las cosas van muy rápido. El resultado será una votación virtual en la convención que podría involucrar a candidatos adicionales, o podrían retrasar esa votación hasta la convención. Esto no parece significar una convención abierta en el sentido de que para cuando se lleve a cabo sabremos quiénes son los candidatos y si alguno o más impediría que Harris obtenga una mayoría de votos en la primera votación. Ya parece que el nivel de apoyo de Harris conducirá a una votación mayoritaria si hay una votación virtual o en la primera votación de la convención [cuando se publica este análisis Harris ya ha obtenido los delegados necesarios para obtener la nominación]. Casi todos los candidatos potencialmente más fuertes ya han respaldado a Harris, por lo que no parece que haya ningún candidato que pueda abrir la convención en el sentido de que no haya un ganador claro en la primera votación.

- Con la retirada de Biden, ¿pierden los republicanos una de sus principales bazas electorales que era señalar el deterioro físico y cognitivo del presidente?

- La edad y la salud del presidente Biden, así como los escándalos de su hijo Hunter, ya no serán un problema para el Partido Demócrata en estas elecciones. Sin embargo, la vulnerabilidad de los demócratas en los temas de inmigración y economía permanecerá. Pero ahora se beneficiarán de ser el principal foco de atención de los medios durante la próxima semana y durante la convención demócrata, y de tener un candidato que no sea Biden o Trump: los votantes han estado buscando candidatos alternativos, especialmente los votantes jóvenes, las minorías y votantes indecisos o independientes en general.

- Harris ha obtenido un récord de donaciones en sus primeras horas como favorita a la nominación presidencial, pero qué pasará ahora con los más de 240 millones recaudados por la campaña de Biden-Harris. ¿Tiene la vicepresidenta acceso a estos fondos si pasa a encabezar el ticket?

- Kamala Harris debería tener acceso a los fondos, ya que también eran para su campaña conjunta de presidencia y vicepresidencia. Si ella no fuera candidata, los fondos podrían ir al Partido Demócrata o a un PAC demócrata y podrían usarse para apoyar al candidato presidencial, aunque no estarían bajo el control del candidato.