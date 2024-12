Kim Jong-Un tercia en la crisis de Corea del Sur y niega que planeara atacar Seúl

Tras un largo e inusual silencio, el líder norcoreano, Kim Jong Un, arremetió contra el presidente surcoreano, afirmando que "no tiene intención de atacar a Seúl" y calificándolo de "persona poco íntegra".

Este es el primer mensaje de esta índole desde que Yoon declaró la ley marcial de emergencia, sumiendo al país en el caos al prometer "aplastar a las fuerzas antinacionales del Norte". Según el diario norcoreano Rodong Sinmun, Kim hizo estas declaraciones durante un discurso pronunciado en el marco del 60 aniversario de la Universidad de Defensa Nacional Kim Il-sung. En su intervención, reafirmó la teoría de los dos Estados que proclamó a finales del año pasado.

"En el pasado, hablábamos de la liberación del Sur y de la reunificación armada, pero ahora esa cuestión no nos interesa en absoluto. Desde que declaré esta teoría, ni siquiera me preocupa Corea del Sur. No tengo ningún deseo de confrontarles", afirmó.

Asimismo, Kim advirtió que "la seguridad surcoreana depende de no recurrir a la fuerza militar", amenazando con el uso de armas nucleares si Seúl decidía atacar. En un discurso, criticó la creación del Mando Estratégico por parte del gobierno surcoreano, afirmando que "no posee armas estratégicas" y que su estructura es un "falso Mando" basado en armamento estadounidense.

Además, descalificó a Yoon, sugiriendo que su retórica sobre una "respuesta abrumadora del poder militar" es imprudente y revela su incapacidad para gestionar la seguridad nacional. "Un político sabio no jugaría temerariamente con la seguridad del pueblo", concluyó Kim, enfatizando la necesidad de evitar el conflicto.