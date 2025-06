Los colombianos gritaron contra la violencia en la multitudinaria "Marcha del silencio"

Con un silencio retumbante, miles de colombianos tomaron ayer las calles del país para decirle "no" a la violencia en una manifestación pacífica en la que expresaron su apoyo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, gravemente herido hace una semana en un atentado.

En Bogotá, una multitud llenó la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, donde culminó la "Marcha del silencio", una caminata que partió del Parque Nacional donde un río de gente vestida de blanco o con camisetas de la selección de fútbol se concentró para iniciar la movilización.

Con pancartas en las que leían consignas como "Estamos contigo. ¡Fuerza, Miguel! Nosotros también somos pueblo", "En silencio levantamos nuestras voces. La vida es sagrada" o "Elevamos la voz por la vida, por ti, Miguel. El odio no detendrá tu caminar por un mejor país", los asistentes expresaron su solidaridad con el político de 39 años, senador del partido uribista Centro Democrático y le desearon recuperación.

"En esta marcha estamos porque conozco a Miguel (...) Nos han unido muchas cosas: sus valores, sus principios, sus creencias, su trabajo, y tenemos un mismo fin, sacar a Colombia adelante", manifestó a EFE Consuelo Serna, quien sostenía en sus manos una foto del político, que permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Por la paz y la unidad nacional

La manifestación fue convocada por políticos de diferentes partidos para dar una voz a la sociedad y reclamar al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, moderación en el lenguaje para que la violencia no sea protagonista de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

"La situación es grave, el Gobierno de Petro va mal, el Congreso no trabaja y tienen sueldos muy altos en comparación con los trabajadores del pueblo, la inseguridad no deja vivir a nadie tranquilo, no hay Gobierno, hay desgobierno", dijo a EFE Hilda García, una maestra jubilada que en una mano empuñaba un bastón y en la otra un cartel que decía: "¡Fuerza Miguel!".

Después de rezar el "Credo" de la iglesia católica y cantar el himno nacional, la multitud caminó de manera pacífica por la Carrera Séptima de Bogotá en medio de pancartas de "Más seguridad para todos" o "¡No más violencia!".

De esa forma rechazaron, además del atentado al político, los recientes ataques terroristas que dejaron ocho muertos y decenas de heridos en el suroeste del país y que fueron atribuidos por las autoridades a las disidencias de las FARC.

Críticas al presidente

Algunos de los manifestantes desahogaron sus sentimientos con carteles como "¡Fuera, Petro!" en momentos de crispación política en el país por el decreto del presidente que la semana pasada convocó para el 7 de agosto una consulta popular sobre su reforma laboral, ya rechazada por el Senado, con el argumento de que el pueblo así lo quiere.

Académicos, juristas y otras voces vivas del país han advertido que esa iniciativa es inconstitucional y amenaza el orden institucional y la democracia.

"Hoy lo que está llegando aquí es el pueblo, nosotros somos el pueblo", dijo a EFE el mayor general de la reserva de la Policía Nacional Eliécer Camacho Jiménez, quien aseguró que el atentado contra Uribe Turbay es consecuencia de "esos discursos de odio" del Gobierno que llevan a "que nos asesinen a las personas que tienen nuestras ideas, a nuestros candidatos".

Entre los participantes en la movilización en Bogotá estuvieron el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, el excandidato presidencial Sergio Fajardo, la excanciller colombiana María Ángela Holguín, y los exsenadores Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, así como varios exministros de diferentes gobiernos.

La "Marcha del silencio" se repitió en más de 20 ciudades colombianas y tuvo especial acogida en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), donde el pasado martes dos personas murieron y 42 fueron heridas en tres atentados terroristas.

"Hoy, Cali vivió una marcha multitudinaria y pacífica. El silencio fue el lenguaje de una ciudadanía que exige respeto. Como alcalde, celebro que en nuestra ciudad las libertades se ejerzan con garantías. La democracia se honra cuidando todas las voces", expresó el gobernante de esa ciudad, Alejandro Eder.

De la misma forma, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo estar "conmovido" con la asistencia masiva a la manifestación en ciudades de ese departamento como Medellín, La Ceja y Rionegro, y manifestó: "Somos un pueblo cívico y libre".