En vista de que Theresa May no se mueve de sus «líneas rojas», sus señorías están determinados a cambiar ellos mismos el curso del Brexit. Los disputados de la Cámara de los Comunes preparan enmiendas a la propuesta que la «premier» someterá a votación el 29 de enero. Tras cosechar la peor derrota de la historia, la líder «tory» insiste en que el acuerdo de retirada cerrado con Bruselas es la mejor opción. Pero no parece que el pacto vaya a desbloquear la peor crisis institucional que vive Westminster, por lo que los parlamentarios presentaron ayer sus propias alternativas.

La enmienda oficial del Partido Laborista insta al Gobierno a garantizar suficiente tiempo para debatir y votar todas las opciones que impidan que Reino Unido salga de la UE sin acuerdo, entre las que incluyen su propuesta de pacto, que contempla una unión aduanera con el bloque y vínculos más estrechos con el mercado único. Como segunda opción proponen «legislar para convocar una consulta popular sobre un acuerdo o proposición apoyada por la mayoría de la Cámara».

Es cierto que es la primera vez que el liderazgo laborista pone sobre la mesa la opción de un segundo plebiscito. Pero, aunque algunos interpretan que Jeremy Corbyn está cada vez más cerca de apoyar una nueva consulta, la redacción está perfectamente elegida para cumplir con la decisión que tomaron las bases en la última conferencia del partido y a la vez no comprometerse explícitamente con un segundo plebiscito. En la dirección laborista sigue existiendo mucha división.

En un acto del grupo pro UE People’s Vote, el diputado laborista David Lammy señaló que la enmienda es «definitivamente un paso adelante» y consideró legítimo que Corbyn quiera cubrir todas las demás opciones. En cambio, la portavoz laborista de Empresas, Rebecca Long Bailey, miembro del equipo de Corbyn, subrayó que la enmienda «está escrita muy específicamente para permitir que se debatan todas las opciones», pero no compromete al partido.

Otra enmienda multipartidista, promovida por el laborista Hilary Benn, propone realizar votos indicativos sobre varias opciones para romper el actual «impasse» en el proceso, que incluirían el acuerdo gubernamental; la renegociación de ese tratado; salir de la UE sin acuerdo o celebrar otro referéndum.

Aunque la propuesta que más expectación ha creado es la presentada por la laborista Yvette Cooper, con respaldo multipartito, que impulsa un proyecto de ley que garantizaría al Parlamento poder votar para prevenir un Brexit sin pacto, mediante la extensión del artículo 50, si para el 26 de febrero May no ha logrado que se apruebe ningún tratado. La responsable de Trabajo, Amber Rudd, advierte a May de que si no deja libertad de voto ante estas enmiendas, podría haber hasta 40 dimisiones de miembros del Gabinete.