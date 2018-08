Detenido un mexicano por estancia ilegal cuando llevaba a su esposa a un hospital para dar a luz

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron el pasado miércoles a un hombre de nacionalidad mexicana cuando llevaba a un hospital a su esposa embarazada para dar a luz.

La mujer, María del Carmen Venegas, tuvo que conducir ella misma el coche para llegar al centro hospitalario, según ha relatado ella misma. Venegas tenía una cesárea programada y el bebé nació finalmente pese a la detención de su padre, Joel Arrona Lara.

Arrona y Venegas pararon con su coche para repostar gasolina en la tarde del miércoles cuando fueron bloqueados por dos todoterreno del ICE. Los agentes pidieron a Venegas su identificación y ésta se la entregó, pero cuando llegó el turno de Arrona, dijo que no tenía encima la documentación, pero que vivía cerca y podía entregársela.

Sin embargo, los agentes pidieron a Arrona que saliera del coche, registraron el vehículo por si hubiera armas y se llevaron al hombre detenido. La mujer quedó sola en la gasolinera y la grabación de la cámara de seguridad de la tienda de la gasolinera la muestra visiblemente alterada. Finalmente condujo ella misma hasta el hospital.

"Ahora mismo me encuentro muy mal", declaró Venegas a la cadena CBS2 News en castellano desde el hospital ya con su hijo en brazos. "Mi marido debería estar aquí. Ha esperado mucho para tener a su hijo, pero ahora se lo han llevado", se lamentó.

El ICE ha informado este sábado de que Arrona fue detenido porque está buscado en México por homicidio, pero el abogado de Arrona, perteneciente al Centro de Servicio Comunitario de San Bernardino, Emilio Amaya García, ha argumentado que estos cargos no están confirmados y asegura que el Consulado le ha informado de que no hay datos al respecto sobre Arrona. Además, sostiene que la documentación oficial justifica la detención por estancia ilegal y no por otros cargos.

El comunicado oficial del ICE del viernes tampoco mencionaba la acusación de homicidio. "El ICE sigue concentrando sus recursos en individuos que suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza", explicó.