Drones de origen desconocido sobrevuelan una central nuclear en Bélgica y el aeropuerto de Lieja

Tres drones que sobrevolaban la central nuclear belga de Doel (norte del país) fueron detectados este pasado domingo por la noche, según informó Engie, la compañía francesa que la explota, mientras que otros aparatos se vieron sobre el aeropuerto de Lieja.

La portavoz de Engie Hellen Smeets indicó anoche que los drones no generaron ninguna incidencia en las actividades de la central nuclear.

También este domingo, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Lieja fue interrumpido tras la detección de vehículos no tripulados. La primera información sobre el avistamiento de drones se recibió alrededor de las 19:30 horas (18:30 GMT), y se comunicó la presencia de otros dos drones más hacia las 19:45 horas (18:45 GMT).

El tráfico en el aeródromo se reanudó en torno a las 20:25 horas (19:25 GMT), según informó la agencia de noticias Belga.

Estos nuevos episodios se producen después de que en las últimas semanas hayan tenido lugar en Bélgica varias incursiones de drones, que han sobrevolado bases militares o aeropuertos.

De hecho, el pasado martes el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el principal del país, cerró su espacio aéreo por la presencia de drones en las proximidades de la terminal.

Este lunes, el diario 'Het Nieuwsblad' informó de que la policía federal belga dispone de un equipo encargado de detectar y neutralizar drones "hostiles" desde hace cuatro años, pero que no se pidió su intervención ante la violación del espacio aéreo del martes sobre el aeropuerto de la capital del país.

Una fuente interna declaró a la publicación belga que ese equipo cuenta con "treinta agentes certificados" y "dos antenas para detectar los drones hostiles, cuatro inhibidores de señal para bloquearlos y tres lanzadores de redes para inmovilizarlos".

La agencia de noticias Belga apuntó que las autoridades se habrían dado cuenta demasiado tarde de que podían desplegar el equipo antidrones.

El Reino Unido proporcionará apoyo militar a Bélgica tras la serie de incursiones de drones de origen desconocido en su espacio aéreo, declaró este domingo a la BBC el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa británico, el mariscal del aire Richard Knighton.

Knighton afirmó que su homólogo belga solicitó esta semana asistencia y que, tras analizar la petición, él y el ministro de Defensa, John Healey, acordaron desplegar personal y equipos británicos en Bélgica, en coordinación con la OTAN.

"Es importante dejar claro, sin embargo, que no sabemos -y los belgas tampoco lo saben todavía- la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos, que ya se han empezado a desplegar para asistir a Bélgica", explicó el jefe militar.

Políticos belgas y alemanes han señalado a Rusia como posible responsable de las incursiones, lo que Knighton consideró "plausible", aunque Moscú lo niega.

Bélgica anunció el viernes que reforzará su defensa contra los drones con 50 millones de euros y el apoyo del Ejército de la vecina Alemania, al que se sumarán ahora los efectivos del Reino Unido.