El tiempo
Una potente borrasca llega a España: estos serán los días más complicados del temporal de lluvias
La AEMET advierte de que podría provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes
El tiempo en España durante esta semana estará marcado la llegada de nuevos frentes atlánticos que dejarán fuertes lluvias en varias zonas del país. La actividad será especialmente notable a partir de mediados de semana, y de nuevo, las comunidades más afectadas serán las del oeste peninsular.
Este lunes, el frente que alcanzó Galicia a últimas horas del domingo, avanzará hacia el interior peninsular, aunque irá perdiendo intensidad con el paso de las horas. Aun así, dejará lluvias en Galicia, Cantábrico, oeste de Castilla y León y norte Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Las temperaturas nocturnas subirán claramente, debido a la mayor nubosidad y al viento, que impedirá la formación de heladas. En cambio, las diurnas apenas variarán y las heladas quedarán restringidas a puntos aislados del interior, como Teruel, donde podrían rondarse los 0 grados.
La jornada también estará marcada por la alerta amarilla en Galicia por oleaje. En concreto, el aviso se activará en A Coruña por mar combinado del oeste o noroeste, con olas de cuatro a cinco metros, desde las 15:00 hasta las 23:59 horas.
Una borrasca se descolgará frente a Portugal
Durante el martes y miércoles, se espera la llegada de nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarán lluvias en el tercio occidental peninsular, especialmente en Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.
Según los expertos de Meteored, una borrasca se descolgará frente al oeste peninsular, enviando una sucesión de frentes y una masa de aire muy suave. El modelo europeo apunta a que Galicia será el epicentro de las lluvias, donde podrían acumularse más de 200 l/m² en las Rías Baixas y puntos del suroeste de A Coruña.
En la segunda mitad del martes, un frente frío penetrará por el noroeste peninsular. Desde Meteored indican que se esperan lluvias copiosas, "con acumulados superiores a los 30 l/m2 en 24 horas en la mitad occidental de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo". En el resto del país habrá tiempo estable, con algunas lluvias débiles en el oeste de Extremadura y la Cordillera Cantábrica.
Entre el miércoles y jueves, las precipitaciones continuarán siendo abundantes e intensas en Galicia, aunque los frentes no se adentrarán en la Península.
El viernes, las lluvias se extenderán a más regiones
A partir del viernes, las lluvias se extenderán por Extremadura, mitad oeste de Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha y Asturias, llegando incluso a la Comunidad de Madrid. En zonas del Sistema Central y sierras del oeste andaluz, los acumulados podrían superar los 100 l/m² al cierre de la semana.
Ambiente templado y llegada de polvo sahariano
El ambiente será templado por los vientos del sur-suroeste. Según el portal meteorológico, las mínimas oscilarán entre 5 y 8 ºC en el interior y más de 15 ºC en Galicia, Baleares y Canarias, mientras que las máximas alcanzarán entre 20 y 23 ºC, llegando incluso a 26 ºC en Andalucía. También se espera una advección de polvo en suspensión hacia el Mediterráneo, que podría enturbiar el cielo.
