El Congreso de EE UU, dispuesto a vetar un posible acuerdo comercial con Reino Unido

A pesar del manifestado compromiso de negociar un “ambicioso” acuerdo comercial entre EE UU y el Reino Unido, y más allá de sus intenciones para que ocurra, Donald Trump y Boris Johnson no podrán alcanzar ese objetivo sin pasar por el Congreso de EE UU. Y los miembros de la Cámara han sido muy claros: no aprobarán ningún acuerdo de libre comercio si Johnson fuerza una salida británica de la UE sin negociación, que haga peligrar los acuerdos del Viernes Santo de 1998 y no ofrezca garantías para Irlanda del Norte.

Y es que el presidente estadounidense y el primer ministro británico mantuvieron una conversación telefónica hace unos días, coincidiendo en que el Brexit les ofrece a ambos una oportunidad incomparable para estrechar la asociación entre sus respectivos países. Pero en Washington este acercamiento entre ambos mandatarios no se ha percibido con la misma empatía y, desde la cúpula política, aseguran que bloquearán un acuerdo comercial si el Brexit pone en peligro la frontera irlandesa y el acuerdo del Viernes Santo se ve amenazado.

Sin la aprobación del Congreso de EE UU, ningún posible acuerdo comercial podrá ver la luz, por muy buenas relaciones que mantengan ambos mandatarios. Líderes congresistas y diplomáticos estadounidenses advierten que la tensión por este asunto podría escalar de manera decisiva de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del año que viene pero, a la vez, ofrecer una resistencia significativa por aprobar un tratado comercial con el Reino Unido si el acuerdo del Viernes Santo o los intereses de la “Irlanda estadounidense” se ven afectados.

Un acuerdo comercial entre EE UU y el Reino Unido “no tiene ninguna posibilidad” de aprobarse en el Congreso, confirmó la portavoz demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Opinión reforzada por legisladores, diplomáticos y expertos, a pesar de que el primer ministro Johnson planteara un acuerdo comercial entre ambos países para compensar las pérdidas económicas del abandono de la UE, y Trump le ratificara con la promesa de lograr “un acuerdo comercial muy sustancial” que aumentaría el comercio “cuatro o cinco veces”.

Johnson y Trump manifestaron también su compromiso de iniciar dichas negociaciones tan pronto como sea posible, acordando seguir la conversación en persona durante la próxima cumbre del G7 en Biarritz, Francia, a finales de agosto.

Al presidente estadounidense le gusta tomar decisiones de manera unilateral. Trump ya se anotó como logro personal el acuerdo comercial alcanzado con sus vecinos Canadá y México, rebautizado como USMCA, aunque difiere en muy poco del anterior TLCAN, y cuya ratificación ha sido retrasada durante los últimos ocho meses por el Congreso de EEUU.