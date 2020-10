Fuego cruzado con Berlusconi

Silvio Berlusconi no duerme bien. Al menos eso dice. Tiene pesadillas en las que aparece Mario Monti. Se despierta por las noches con la imagen del primer ministro dimisionario otra vez en el poder, rodeado de alguno de sus grandes rivales como ministros: Antonio Di Pietro como titular de Cultura, Antonio Ingroia de Justicia, Nichi Vendola en Familia... «He tenido una pesadilla: un nuevo Gobierno Monti», dijo Berlusconi en una entrevista en e canal de la televisión pública RAI1. Son tantas últimamente las apariciones televisivas de «Il Cavaliere» que parecen habérsele acabado los argumentos y se ve obligado a recurrir a estas ocurrencias. «Monti es agradable como persona, pero es un profesor, no ha estado nunca en la trinchera del trabajo, no ha sido nunca un protagonista de la economía, ha cometido demasiados errores en su Gobierno», comentaba el magnate italiano en su última aparición en las pantallas. Monti respondió al líder del Pueblo de la Libertad (PDL) durante su comparecencia ante los medios de comunicación con ironía y elegancia, fiel a su estilo. Comentó que «escapaba a su cuadro de comprensión mental» el hecho de que Berlusconi dijese que su Ejecutivo ha sido «un desastre» cuando el día anterior le ofrecía el liderazgo del centro derecha. «Con estas condiciones no puedo aceptar ninguna de sus propuestas», le dijo ayer a «Il Cavaliere», quien en los últimos días se lamentaba de que «Il Professore» no hubiese respondido a su oferta.