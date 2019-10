Elecciones o un golpe militar

¿Corre peligro la supervivencia política de Moreno?

Ha estado muy cerca de caer en las últimas horas, pero la decisión de trasladar la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil fue muy inteligente y ha permitido al presidente salir a flote. De momento, las fuerzas vivas del país y casi todos los grupos políticos, excepto el correísmo, apoyan su continuidad. Pero no es tanto un apoyo a Moreno como a la institucionalidad y al régimen democrático.

Si las protestas se agudizan, ¿cuál podría ser el escenario en Ecuador?

Puede acabar en elecciones anticipadas o en un golpe, pero no un golpe militar. En Ecuador, las Fuerzas Armadas no acostumbran a disparar a los manifestantes. Llegado el caso, si todo se desborda, tampoco lo harán, de tal forma que podrían pedir a Moreno que dimita porque no van a reprimir al pueblo, lo han hecho muy pocas veces en la historia de Ecuador.

¿Qué papel juegan los indígenas en esta crisis?

No representan más del 20% de la población, pero son un colectivo muy disciplinado y tenaz, también son fácilmente manipulables y eso hace que les puedan utilizar en las crisis como la actual.

¿Qué valoración hace de la gestión de Moreno?

En lo político ya pasó a la historia porque libró a Ecuador de seguir el camino de Venezuela con el socialismo del siglo XXI, sacó al país de la dictadura en la que vivíamos con Correa y le devolvió la institucionalidad. En lo económico, recibió un país en mala situación y su gestión se limitó a endeuadar al Estado en vez de coger el toro por lo cuernos. Ahora ha tomado la decisión histórica de eliminar los subsidios a los combustibles, una medida que ha hecho mucho daño a los contrabandistas, porque se les acaba el negocio. Y son ellos los que están dispuestos a seguir activando la calle el tiempo que haga falta.