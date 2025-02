Enfrentamientos entre miembros del ejército argelino y del Frente Polisario

En los últimos días, los campamentos de Tinduf han sido testigos de violentos enfrentamientos entre el ejército argelino y miembros del Frente Polisario, lo que es interpretado por algunos analistas como un cambio de posición de Argel respecto del grupo saharaui después de un incidente protagonizado por estudiantes argelinos, del que ya informó LA RAZÓN, e incluso el tráfico de drogas en los campamentos de Tinduf. En el trasfonfo, podría estar la voluntad del régimen argelino de iniciar un cambio estratégico tras el reforzamiento de Marruecos a raiz del triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

El periodista argelino Walid Kabir, responsable de la Asociación Magreb para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo, señaló que estos acontecimientos no son sorprendentes “Siempre hemos advertido que el Polisario no es más que una bomba de relojería dentro del territorio argelino. El continuo apoyo del Estado argelino a esta entidad se ha convertido en una pesada carga para él, especialmente con el aumento del descontento popular con la política de apoyo a los saharauis”.

Días pasados los campamentos de Tinduf vivieron un enfrentamiento armado entre elementos del Polisario y agentes de la gendarmería argelina. "El incidente ocurrió en el "campamento de Boujdour", que representa una especie de frontera entre los territorios controlados por el Frente y la ciudad argelina de Tinduf",

Según medios marroquíes, "los narcotraficantes saharauis, perseguidos por elementos de la "gendarmería" del Polisario, encontraron refugio ante los gendarmes argelinos. Los saharauis exigieron a los argelinos que les entregaran a los traficantes. Ante la negativa, la situación se agravó y ambos bandos utilizaron sus armas reglamentarias. "Hubo heridos en ambos lados. Este enfrentamiento armado forma parte de la carrera que libran ahora saharauis influyentes, que se benefician de la protección de altos responsables del Polisario, y responsables de seguridad argelinos, por el control del tráfico de drogas en los campamentos de Tinduf".

Aunque las autoridades argelinas no han emitido comunicados oficiales al respecto, diversas fuentes indican que estos choques podrían estar relacionados con recientes tensiones internas y movimientos en la zona. Además, se produce poco después de un ataque a estudiantes saharauis en una residencia universitaria en Annaba, al noreste de Argelia. Según informes locales, un grupo de estudiantes saharauis fue agredido por motivos aún bajo investigación, lo que generó protestas y un clima de tensión en la comunidad universitaria.

La coincidencia temporal de ambos eventos ha llevado a analistas a especular sobre un posible cambio en la postura de Argelia hacia el Frente Polisario. Tradicionalmente, Argelia ha sido un aliado clave del Polisario en su lucha por la autodeterminación del Sáhara Occidental. Sin embargo, estos acontecimientos podrían indicar una reevaluación de esta relación por parte del gobierno argelino.

Cabe recordar que no es la primera vez que se reportan tensiones entre Argelia y el Frente Polisario. En diciembre de 1986, se informó de un enfrentamiento armado en Tinduf entre ambas partes, aunque los detalles fueron escasos y las circunstancias no quedaron del todo claras. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte del gobierno argelino ni del Frente Polisario sobre los recientes enfrentamientos en Tinduf. La comunidad internacional sigue de cerca la situación, dada la importancia geopolítica de la región y las implicaciones que estos eventos podrían tener en el conflicto del Sáhara Occidental.

Se espera que en los próximos días se esclarezcan los detalles de estos incidentes y se determine si representan un cambio significativo en la política de Argelia hacia el Frente Polisario o si son eventos aislados sin mayores repercusiones en la alianza histórica entre ambas partes.