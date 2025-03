Este es el único país del mundo donde asentir y negar con la cabeza se hace distinto al resto del planeta

Decir "sí" y "no" son dos de las cosas más básicas que los seres humanos podemos hacer, así como son las primeras palabras que aprendemos en nuestra lengua y los diferentes idiomas del mundo. Sin embargo, existe un país en el planeta en el que tanto asentir como negar se hace de una forma distinta a como se hace en el resto del mundo, por lo que aquellos turistas que viajan a esta visitado territorio deben saberlo para no confundirse y tener problemas.

En sí, el gesto de asentir (mover la cabeza arriba y abajo) o negar (moverla de lado a lado) tal y como lo hacemos tiene raíces tanto biológicas como culturales, algo que nos viene incorporado desde el desarrollo infantil. Una de las teorías más conocidas es que nuestra forma de asentir proviene del movimiento natural de los bebés al buscar alimento, pues cuando un bebé quiere comer, mueve la cabeza hacia adelante y abre la boca para succionar, mientras que el negar está asociado a la reacción natural de los bebés cuando rechazan la comida.

De esta forma, son gestos básicos que se mantienen con el paso del tiempo y se han interiorizado en la evolución de la comunicación humana en prácticamente todo el mundo, pues se han transmitido de generación en generación y se han reforzado por la imitación social. Así, se convierte en una señal rápida y efectiva de comunicación.

Son gestos que permiten una comunicación efectiva sin necesidad de palabras, lo que los hace muy útiles en situaciones donde el habla no es posible, por el ruido, la distancia o incluso la discreción. Y es que de la forma en la que se ha interiorizado, no requiere explicación ni contexto verbal y puede usarse en situaciones sociales, laborales o de emergencia sin interrumpir una conversación.

Por qué en Bulgaria decir "sí" o "no" con la cabeza es distinto al resto del mundo: el único lugar donde asentir es negar y viceversa

Otro de los porqués de su uso es que incluso es útil en la comunicación intercultural, pues cuando personas hablan diferentes idiomas, estos gestos ayudan a evitar malentendidos, lo que demuestra que hay un componente cultural además de biológico. Básicamente, es algo instintivo, rápido, claro y ampliamente reconocido, y su origen parece ser una mezcla de reacciones naturales y aprendizaje cultural, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para la comunicación humana.

Pero hay un país del mundo en el que este gesto es totalmente invertido: Bulgaria.Los búlgaros, aunque muchos no lo crean, sacuden la cabeza de lado a lado y la mueven de arriba y abajo para decir "no". Algo que también se puede ver, aunque de forma minoritaria, en partes de Albania, aunque no está extendido. También en algunas zonas de India hacen algo diferente como un "bamboleo" o ligero movimiento de cabeza de lado a lado para decir "sí" o "quizás".

Hay una leyenda que cubre al país búlgaro y que puede explicar por qué en Bulgaria se hace al revés, y tiene que ver con la historia. Se dice que en tiempos del Imperio Otomano, los búlgaros revirtieron el significado de los movimientos de cabeza para confundir al invasor, aunque otra versión sugiere que cuando los turcos apoyaban sus cimitarras en el cuello con los búlgaros para obligarles a confesar su cristianismo, estos movían la cabeza de arriba a abajo para que la hoja les rebanara el cuello. O lo que es lo mismo, el gesto para decir "sí", lo usaban para hacer "no".