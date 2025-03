Esta palabra emblemática de Canarias deja perplejos a quienes la escuchan por primera vez

Canarias no solo cautiva con sus playas doradas y paisajes de ensueño, sino que atesora un encanto aún más especial: su gente. Los canarios reciben al viajero con una hospitalidad tan genuina que, en cuestión de minutos, cualquiera puede sentirse como en casa. Su calidez y amabilidad convierten cada encuentro en una experiencia cercana y entrañable.

Sin embargo, quienes llegan de otros rincones de España o del mundo pueden sorprenderse con el peculiar acento y las expresiones propias del habla canaria. Un léxico vibrante y lleno de historia, donde confluyen vestigios del español antiguo, influencias de América Latina -especialmente de Cuba, Venezuela y República Dominicana- y ecos de la relación histórica del archipiélago con la cultura británica. Estas raíces diversas han dejado huella en el modo de hablar de los isleños, otorgándole una musicalidad y riqueza únicas.

Tal es la relevancia de esta identidad lingüística que ha sido objeto de estudio y recopilación en la Academia Canaria de la Lengua, un portal donde se custodian las palabras y expresiones que forman parte del alma del archipiélago. A través de esta plataforma, los curiosos pueden descubrir no solo el significado de innumerables términos, sino también la historia y evolución de una forma de hablar que es, en sí misma, un reflejo del mestizaje cultural de las islas.

Si hay una palabra que define el habla canaria con simpatía y autenticidad, esa es "guagua", el término con el que los isleños se refieren al autobús. Su origen ha sido motivo de debate durante años, dando lugar a dos teorías que, aunque distintas, coinciden en vincularla con la historia y la influencia extranjera en el archipiélago.

Historia de la palabra "guagua"

La explicación más aceptada nos remonta al siglo XIX, cuando el lexicógrafo y geógrafo cubano Esteban Pichardo documentó la palabra como una adaptación fonética del inglés waggon, que significa "carruaje". Esta hipótesis sugiere que el vocablo cruzó el Atlántico y se arraigó en el habla popular de Canarias.

La segunda teoría, en cambio, apunta a una curiosa anécdota comercial: se dice que los primeros autobuses que llegaron a Cuba y, posteriormente, al archipiélago, pertenecían a la compañía Wa & Wa Co. Inc. (Washington, Walton and Company Incorporated). Según esta versión, el nombre de la empresa fue abreviado por los usuarios, dando lugar al término "guagua" por simple imitación de sus siglas.

Sea cual sea su origen, lo cierto es que "guagua" no solo es una palabra representativa del español de Canarias, sino también un símbolo de la identidad y el carácter singular del habla isleña.