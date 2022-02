El embajador ruso en Suecia: “Nos importan una mierda las sanciones de Occidente”

A Rusia le “importan una mierda” las posibles sanciones de los países occidentales en caso de que invada Ucrania, según afirmó el embajador ruso en Suecia a un periódico local.

“Disculpen mi lenguaje, pero todas sus sanciones nos importan una mierda”, dijo Viktor Tatarintsev al diario “Aftonbladet” en una entrevista publicada el sábado por la noche en su página web.

“Ya hemos tenido tantas sanciones y, de alguna manera, han tenido efectos positivos en nuestra economía y agricultura”, afirmó el veterano diplomático, que habla perfectamente sueco y ha sido destinado al país escandinavo en cuatro ocasiones.

“Somos más autosuficientes y hemos sido capaces de aumentar nuestras exportaciones. No tenemos quesos italianos ni suizos, pero hemos aprendido a hacer buenos quesos rusos utilizando las recetas italianas y suizas”, señaló. “Las nuevas sanciones no son positivas pero no son tan malas como los occidentales quieren que parezcan”, añadió.

Tatarintsev acusó a la Unión Europea y Estados Unidos de no entender la mentalidad rusa. “Cuanto más Occidente presiona a Rusia, más fuerte será la respuesta rusa”, insistió.

Estas declaraciones tienen lugar en momentos en que los países occidentales temen que Rusia esté preparando una invasión a Ucrania, en cuyas fronteras ha desplegado más de 100 mil soldados. Por ello, tanto Washington como Bruselas ultiman una batería de contundentes sanciones que se activarían en el momento en el que Moscú violara la soberanía ucraniana.