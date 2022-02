El valiente diputado ruso que ha pedido poner fin a la guerra con Ucrania

Mikhail Matveev, profesor y diputado de la Duma, ganó su escaño en septiembre con el apoyo de la aplicación Smart Voting de Alexei Navalny, actualmente en la cárcel. Este sábado, el comunista ha sorprendido tras convertirse en la única voz del parlamento ruso en expresarse abiertamente contra la guerra y la invasión rusa a Ucrania.

Matvéev hizo público su descontento, afirmando que él no votó por la guerra, sino por la paz, cuando él mostró su postura a favor para el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

“Creo que la guerra debe detenerse de inmediato. Votando por el reconocimiento de la DNR/LNR, voté por la paz, no por la guerra. Para que Rusia se convierta en un escudo, para que Donbás no sea bombardeado, y no para que Kiev sea bombardeada”, explicó en su cuenta de Twitter.

Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев. — Михаил Матвеев (@tweet_matveev) February 26, 2022

El político, nacido en 1968 en Dnepropetrovsk, es doctor en Ciencias Históricas. Procedente de una familia de profesores, ingresó en el ejército tras el primer año de carera. El diputado de la Duma Regional lideró las concentraciones que se celebraron contra la adopción de la reforma de las pensiones en el 2018. Está casado, y tiene tres hijos.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado la reanudación de la ofensiva militar en Ucrania, que se retomará “en todas direcciones” tras el supuesto rechazo del presidente Volodimir Zelenski a la propuesta de diálogo planteada desde Moscú. Poco después de que el Kremlin asegurase que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio orden de paralizar las operaciones el viernes para dar una oportunidad a las negociaciones, el Ministerio de Defensa ha dejado claro que la guerra no cesa.

Mientras, el líder ucraniano ha asegurado que las fuerzas ucranianas “están repeliendo con éxito los ataques enemigos”, que en estas últimas horas han tenido entre sus escenarios la capital, Kiev, donde las explosiones y los disparos han sido constantes. “Hemos resistido”, ha dicho el mandatario en un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales y en el que también ha advertido de que “siguen las batallas en muchas ciudades”. “Sabemos que defendemos el país, la patria, el futuro de nuestros hijos”, ha señalado, según las agencias locales.