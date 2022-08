Medio año de infierno en Ucrania: tras miles de fallecidos, Rusia ocupa el 20% del territorio

Hace seis meses, enormes columnas de tanques rusos cruzaron la frontera con prisa por llegar a Kyiv con la esperanza de capturar rápidamente la capital y reprimir cualquier oposición. Más tarde se reveló que las tropas rusas esperaban poder lograr esto en apenas varios días, con trajes militares de desfile encontrados en tanques capturados.

Mientras Ucrania cumple hoy su 31º Día de la Independencia, algunos de estos tanques se encuentran en las calles centrales de Kyiv y Leópolis. Sus tripulaciones están muertas o capturadas, al igual que decenas de miles de otros soldados rusos. Los transeúntes miran el equipo militar quemado con una mezcla de dolor y orgullo. Ya no se habla de que Kyiv corra el riesgo de ser capturada. Al contrario, los líderes del país, insistieron ayer en el futuro ucraniano de Crimea, que debe ser devuelto, de conformidad con el derecho internacional.

Ucrania sorprendió a las autoridades rusas que pensaban que tal nación no existía y la describieron como una creación artificial, una especie de «anti-Rusia» apoyada por Occidente. También sorprendió a los líderes occidentales que pensaron que la nación sería aplastada por un oponente abrumadoramente más fuerte. En última instancia, se sorprendió a sí misma al abandonar las divisiones y unirse en torno al líder que estaba perdiendo popularidad, aparentemente incapaz de cumplir dos promesas cruciales: poner fin a la guerra en Donbás y mejorar drásticamente el bienestar de los ucranianos.

Sin embargo, tuvo un coste enorme. Al menos 9.000 soldados han muerto y miles recibieron heridas que les cambiaron la vida. Varias grandes ciudades, como Mariupol, fueron prácticamente arrasadas. Miles de civiles fueron torturados, violados o asesinados en Bucha y otras zonas temporalmente ocupadas. Cientos de niños, como Liza de 4 años en Vinnytsia, han muerto. Alrededor del 20% del territorio de Ucrania, incluida Crimea y gran parte de Donbás, ahora están ocupados. Si bien esta guerra es la más grande en Europa que se ha librado entre dos ejércitos regulares desde la IIª Guerra Mundial, ahora se parece más a la Iª G M con su bajo ritmo de avance y la incapacidad de ambos ejércitos para infligir una derrota decisiva al enemigo, debida a la falta de fuerzas y equipos.

La línea del frente se puede dividir en dos áreas. Donbás, donde Rusia continúa su lenta y aplastante ofensiva haciendo llover proyectiles de artillería sobre la posiciones de la infantería ucraniana cerca de Bajmut y Donetsk. Moscú todavía disfruta de una gran ventaja en artillería, pero no puede solidificar su progreso con las tropas ucranianas retirándose de manera ordenada o manteniendo su posición bombardeada. En el sur, Kyiv ha identificado la debilidad de las posiciones rusas. Las tropas del Kremlin al oeste del río Dnipro corren el riesgo de quedar aisladas de sus bases logísticas después de que Ucrania empleara lanzacohetes múltiples HIMARS de alta precisión para atacar los pocos puentes que cruzan el río. No se debe esperar una ofensiva en el corto plazo, dicen los analistas militares, debido a la falta actual de armas pesadas. De hecho, las promesas públicas de lanzar la ofensiva pueden haber tenido como objetivo sacar parte de las fuerzas rusas de Donbás. Rusia efectivamente transfirió algunas de sus tropas a Jersón e incluso intentó lanzar contraofensivas allí.

Aunque no está claro si Ucrania podría realmente expulsar a las fuerzas rusas en el corto plazo, es posible que haya logrado una victoria psicológica al organizar una serie de explosiones en bases militares clave en la Crimea ocupada. Crimea se consideró inexpugnable debido a sus defensas aéreas. Los vídeos de miles de turistas rusos apresurándose a salir de la isla destruyeron el mito y también dieron aliento a los ucranianos en plena guerra.

Rusia no estaba preparada para una guerra larga. Aun así, su líder autoritario no puede mostrarse débil y reconocer la derrota, dicen varios analistas. Está listo para prolongar la guerra sangrienta y sin sentido y se basa en una mezcla peculiar de imperialismo y puntos de vista antiliberales que ha llegado a dominar el espacio público en Rusia. Más del 60% de su población piensa ahora que «los valores occidentales, la democracia o la cultura» no pueden traer nada bueno al pueblo ruso, mientras que el 55% pensaba lo contrario en 2000, año en que Vladimir Putin asumió la presidencia.

Aunque la cautela hacia Rusia, especialmente debido a sus amenazas veladas de emplear armas nucleares, puede estar justificada, sus afirmaciones no pueden tomarse al pie de la letra. Uno de los principales corresponsales militares de Ucrania, Illia Ponomarenko de «Kyiv Independent», indicó: «¿Recuerdan que Rusia amenazó con un “día del juicio final” para Ucrania en caso de un ataque a instalaciones militares en Crimea? ¿Adivinen qué pasó cuando Ucrania atacó Crimea hace semanas? Nada».

Igual que nada sucedió cuando Finlandia y Suecia decidieron abandonar su neutralidad a largo plazo ante la amenaza rusa. La frontera rusa con la OTAN se duplicará con creces, pero a Rusia apenas pareció importarle.

Un intelectual ucraniano, Valeriy Pekar, subraya que Kyiv no puede permitirse que cada nueva generación libre una guerra sangrienta contra Moscú. Rusia debe dejar de ser un imperio que busca expandirse continuamente sin importar los costos, ya sea en términos de vida de sus propios ciudadanos o de los pueblos de los países vecinos.

Pero primero, si insiste en continuar la guerra, se le debe enseñar una lección dolorosa, para mostrar que la fuerza ya no puede ser el argumento ganador. Para Mykola Bielieskov, analista militar ucraniano, está claro que Ucrania necesita más armas pesadas y apoyo económico de Occidente para ganar esta guerra. Dice que Ucrania está lista para luchar y no ve otra opción, pero tanto su gente como su economía están sangrando. El pueblo ucraniano merece este apoyo por el enorme sacrificio en nombre de la libertad y su victoria traería beneficios al mundo entero.