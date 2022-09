“Para Rusia, China es un salvavidas que evita el colapso económico y el aislamiento global”

1 ¿China y Rusia fortalecerán su relación en temas militares y económicos?

La relación bilateral es complicada. Está plagado de preocupaciones estratégicas, desconfianza y sospecha. Durante un tiempo fue un “matrimonio de conveniencia”, un intercambio de bienes que ambas partes, en términos de recursos naturales y bienes manufacturados, pero que también ofrecía un grado de apoyo mutuo a medida que las economías avanzadas occidentales colocaban a ambos países en la canasta de " amenaza autoritaria”. Después de Ucrania es más que un matrimonio de conveniencia. Para Rusia, China es un salvavidas que previene el colapso económico y el aislamiento global. Para China, Rusia está endeudada, y Pekín seguramente sacará un precio de alguna manera, pero también es una responsabilidad. Después de años de demostrar que es más capaz de defender sus propios intereses y menos preocupada por molestar a Occidente, la apuesta de China por Rusia ha consolidado la impresión en Occidente de que no está interesada en mantener el “orden internacional basado en reglas”. Refuerza la impresión de que el mundo se está dividiendo entre democracias en competencia y autoritarios. Si bien China es rica, poderosa y ha comenzado a prepararse para una mayor autosuficiencia en numerosos sectores militares y económicos, está altamente globalizada y aislarse de “occidente” no es una estrategia óptima para su desarrollo continuo. Por lo tanto, China tiene un delicado truco de equilibrio para tratar de lograrlo: hacer lo correcto por su aliado ruso, mantener su compromiso con la soberanía y no acelerar el deterioro de sus relaciones con “Occidente”. Este es un equilibrio muy difícil de lograr, especialmente cuando los intereses y las políticas chinas parecen invariablemente agravar aún más las sensibilidades de los países democráticos (Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, entre ellos). Todavía no estamos, creo, en el punto en el que China esté dispuesta a apoyar a Rusia y convertirse así en el líder de facto de un “bloque anti-occidental” (mi frase). Por ahora, sospecho que China preferiría dejar cierto margen para el equilibrio, lo que mitiga, por ejemplo, brindar apoyo al ejército ruso. Una hipotética Ucrania armada por Occidente frente a una Rusia armada por China no dejaría lugar para salvar las relaciones de China con “Occidente”, y eso no sucederá. Sin embargo, hay muchas maneras en que China puede ayudar a Rusia a evitar lo peor de las sanciones económicas en su contra, y es probable que China se beneficie a corto plazo de esta situación, particularmente en términos de acceso a los recursos naturales y en la expansión de su influencia en Asia Central. mientras que Rusia está preocupada por Ucrania. Inmediatamente antes de la invasión rusa, las dos partes dijeron en la visita de Putin a Beijing para los Juegos Olímpicos de invierno que prometieron una asociación ilimitada, pero la historia de desconfianza entre ellos hace que eso sea cuestionable. A corto plazo, Rusia no tiene más remedio que aferrarse a China. Y hay beneficios estratégicos para China en términos de una guerra que crea problemas para Europa y Estados Unidos. Pero, en última instancia, una guerra a largo plazo en Ucrania y el apoyo incondicional a Rusia podrían no ser del interés de China, momento en el que se retractará de un matrimonio que ya no es conveniente. Todavía no hemos llegado a este punto, y tenemos que ver cuánto se prolonga la guerra y el tipo de daño que causa, directa e indirectamente.

2 ¿Prefiere China debilitar a su viejo rival ruso dejando que el Kremlin pierda la guerra de Ucrania?

Rusia es lo suficientemente débil como para que China no tenga mucho que temer de su “rival”. Rusia y China simplemente no están al mismo nivel. Por supuesto, quedan elementos de rivalidad, especialmente en lo que respecta a la competencia por la influencia en Asia Central (de ahí que sea interesante que se reúnan en Kazajstán), pero Rusia es definitivamente el “hermano pequeño” en esta relación. Por el momento, Rusia tiene poco que decir al respecto (necesita a China), pero en algún momento esta dependencia y subordinación pueden convertirse en un problema para Putin en casa con los nacionalistas rusos. Como “hermano mayor” en esta relación, China obtiene algunas ventajas. Rusia está perjudicando a “Occidente”, un beneficio para China que obtiene sin tener que hacer nada por sí misma. Rusia es un gran país vecino con armas nucleares sobre el que China ha ganado una influencia sustancial. Así que no creo que China quiera debilitar deliberadamente a Rusia. De hecho, en los últimos días ha hablado en términos más fuertes sobre el apoyo a los objetivos y la justificación de Rusia para la invasión. Al mismo tiempo, China no quiere apoyar explícitamente el esfuerzo bélico de Rusia, por el impacto que tendría en su reputación y el temor a sanciones secundarias de “Occidente”. China ha obtenido algunos beneficios de la guerra, pero nadie, incluida China, se beneficiará realmente de un conflicto prolongado en Ucrania. Por lo tanto, es una situación complicada para China, y me imagino que no la esperaban: o no sabían que se avecinaba la invasión o estaban de acuerdo con la evaluación de Putin de que habría una acción militar rápida y limitada y todo terminaría. no pudieron he esperado que Rusia se empantane después de una invasión total que se encontró con una resistencia prolongada y obstinada.

3 ¿Podrían China y Rusia promover un frente antioccidental para dañar los intereses de EE. UU. y qué probabilidades hay de que tenga éxito?

Es notable que Xi haya elegido para su primer viaje al extranjero desde Covid asistir a la Organización de Cooperación de Shanghai, que se estableció en 1996 para consolidar los intereses no occidentales/estadounidenses en Asia Central. Putin y Xi se reunirán al margen de la OCS en Uzbekistán, que es un sitio bastante simbólico para la reunión. Asia Central ha sido uno de los sitios donde la rivalidad entre China y Rusia ha sido relativamente intensa, por lo que es interesante que hayan elegido este sitio para demostrar su amistad. Es difícil predecir lo que se dirá, en privado y en público, y sería una sorpresa si hay un cambio importante en el apoyo cuidadosamente articulado de China. Una de las advertencias de Deng Xiaoping hace varias décadas fue que China no debería convertirse en líder de un bloque antioccidental. Muchos de los aforismos de Deng se han desechado a medida que China se ha vuelto mucho más fuerte, incluido “oculta tus capacidades y espera tu momento”, y el impulso negativo en las relaciones de China con “Occidente” hace posible imaginar el surgimiento de un gobierno liderado por China. contraparte de las principales democracias liberales de economía avanzada. China tiene confianza en su modelo político económico, tiene confianza en el declive estadounidense/occidental y tiene su propia visión global que se está desarrollando en el mundo en desarrollo y a través de la Iniciativa Belt and Road. Pero China sigue atada a la economía globalizada, y no se prevé un regreso al autoaislamiento y la autarquía. A pesar de lo terribles que son las relaciones entre Estados Unidos y China en este momento, hay incentivos para que las dos partes encuentren una manera de manejar la relación, atenuar algunas fuentes de fricción y coexistir. La confrontación abierta con los EE. UU. u “Occidente” en última instancia, no le interesa a China en el futuro. Por ahora y en el futuro cercano/mediano, EE. UU. seguirá siendo la principal potencia mundial y, le guste o no, China encontrará la manera de cohabitar. Por lo tanto, no veo que surja un bloque antioccidental explícito liderado por China, no en el corto plazo. Esto no quiere decir que China, y especialmente Rusia, no tengan un incentivo para poner las cosas difíciles a “Occidente”. Si tiene sentido estratégico acelerar el declive de “occidente” y se puede lograr sin dañar los intereses directos de China, entonces seguramente esa sería una opción a considerar.