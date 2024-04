Bruselas abre una investigación contra Meta por no frenar la injerencia rusa antes de las elecciones europeas

En vísperas de las elecciones europeas y ante la amenaza de campañas de desinformación que intenten influir en los resultados, la Comisión Europea ha abierto este martes una investigación en contra de la empresa estadounidense Meta al considerar que no está haciendo lo suficiente para evitar la propagación de bulos en las redes sociales Facebook e Instragram. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, estas dos plataformas son utilizadas por 250 millones de usuarios activos al mes en la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario cree que está incumpliendo la legislación europea que le obliga a impedir la propagación de publicidad engañosa y campañas de desinformación. Según ha explicado la Comisión Europea en un comunicado, la inacción por parte de Meta puede “presentar riesgos” de cara a los procesos electorales y también socava los derechos de los consumidores. Bruselas ve con preocupación la injerencia de potencias como Rusia y China que, a través de noticias falsas, pueden debilitar la confianza de los ciudadanos en las democracias occidentales y servir como acicate para incrementar el voto a partidos euroescépticos que ponen en cuestión la propia existencia del club comunitario.

"La Comisión ha creado medios para proteger a los ciudadanos europeos de la desinformación y la manipulación personalizada por parte de terceros países. Si sospechamos que hay una violación de las reglas, actuamos. Esto es así en todo momento, pero especialmente en tiempos de elecciones democráticas", ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mediante un comunicado.

La nueva normativa europea denominada Ley de Servicios Digitales obliga a los proveedores de Internet a facilitar herramientas para que los usuarios puedan advertir de la presencia de contenidos ilegales y que esto pueda dar lugar a su retirada. Sin embargo, Bruselas considera que Meta no ha diseñado de manera adecuada este servicio ya que no resulta fácil de utilizar ni resulta accesible para la mayoría de los internautas.

Además, la empresa estadounidense también quiere prescindir de Crowd Tangel, la herramienta de permite rastrear los enlaces compartidos en las redes sociales para conocer el eco de una noticia. Meta adquirió este aplicación en 2016 y ahora es utilizada por periodistas, investigadores y demás colectivos de la sociedad civil para realizar un seguimiento electoral de los mensajes diseminados y también detectar posibles noticias falsas. Meta planea no contar más con esta herramienta y no ha ofrecido un mecanismo alternativo para conseguir este escrutinio público en tiempo real. Bruselas da un plazo de cinco día laborables a la empresa para que conteste las medidas que piensa a poner en marcha para subsanar este incumplimiento de la legislación europea y se reserva tomar medidas si la respuesta no es suficiente.

El Ejecutivo comunitario considera que la empresa estadounidense está contraviniendo hasta 13 artículos de la Ley de Servicios Digitales que prevé, en los caso de mayor gravedad, multas de hasta un 6% de la facturación anual global de la compañía.

La amenaza sobre TikTok

Meta no es el único de los gigantes de internet que está bajo el ojo del huracán. Von der Leyen abrió la puerta este lunes a prohibir Tik Tok en la Unión Europea si es reelegida al frente del Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea fue la primera institución del mundo en prohibir a su personal la instalación de esta herramienta en sus teléfonos de empresa debido a sus vínculos con China.

En las últimas semanas, las sospechas sobre injerencias se están acrecentando. Hasta seis países europeos -Alemania, Francia, Bélgica, Hungría, Polonia y Países Bajos- parecen estar involucrados en una trama que se originó en un portal de noticias radicado en la República Checa, 'Voz de Europa', que ha difundido en los últimos años propaganda prorrusa a través entrevistas a políticos europeos, a quienes se les pagaba por ello. Dos eurodiputados alemanes son sospechosos de haber cobrado sobornos y uno de ellos incluso ha sido interrogado por el FBI después de que su asistente haya sido detenido, al haber sido acusado de realizar labores de espionaje en la Eurocámara, pagado por China.

Bélgica también ha aportado nuevos datos sobre este escándalo. El primer ministro, Alexander De Croo, ha explicado que servicios de inteligencia belgas han confirmado la “existencia de una red de injerencia prorrusa con actividades en varios países europeos” que está “sujeta a enjuiciamiento” en el país.

En su última sesión plenaria de la legislatura antes de las elecciones, el Parlamento Europeo aprobó una dura resolución en la que se piden castigos. El texto propone una investigaciones internas concienzudas sobre los posibles casos de injerencia; cursos de formación obligatorios sobre seguridad para eurodiputados y personal y mecanismos de habilitación de seguridad adecuados, además de un mayor control a la hora de contratar personal, ya que los asistentes de los eurodiputados son puestos de confianza.

"Las grandes plataformas digitales deben cumplir con sus obligaciones de dedicar suficientes recursos a esto y la decisión de hoy demuestra que nos tomamos en serio el cumplimiento", asegura también Von der Leyen en el comunicado