El Kremlin hace de Francia su «rival prioritario» en Europa

Moscú tiene a Francia en el centro de la diana identificando al país como «principal rival» en Europa. Así lo señaló el viernes una voz que se suele pronunciar poco ante la prensa, la del jefe del Estado Mayor en Francia, Thierry Burkhard. Por ello, sus palabras han adquirido relevancia mediática. Rusia representa «una amenaza duradera y cercana, y para mí, la más significativa», sentenció la más alta autoridad militar del país, señalando que la principal razón de esta acusación es el apoyo de Francia a Ucrania.

Burkhard señaló que la amenaza proviene principalmente de la personalidad de Vladimir Putin. «Desempeña un papel decisivo. Tiene un espíritu de venganza y el deseo de dejar huella en la historia. Esto puede llevar a todo tipo de excesos», advirtió.

Nunca antes había habido una identificación más precisa sobre el rol de Moscú por parte de un militar o un funcionario de tan alto rango francés. El oficial invitó a los franceses a sensibilizarse con el panorama internacional, sin querer «asustar», pero dejando claro que «la concienciación nacional no se puede lograr sin cohesión, si hay negación». En particular, mencionó la guerra de información librada por el gobierno de Putin, tanto en Francia como en el extranjero, citando África como ejemplo, donde Francia sufre las consecuencias de una guerra de desinformación intensa librada por Rusia. «Nadie se deja engañar cuando en Bangui (capital de la República Centroafricana) se quema una bandera francesa y se despliega una rusa. No es casualidad», sentenció.

Un día después de la cumbre en Londres entre Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, y la designación de París como base de la Coalición de Buena Voluntad para Ucrania, las palabras del militar sonaron como una forma de preparar a la sociedad francesa para un conflicto posible y no lejano y alertar de que el enemigo espía, sabotea y actúa en Francia. La intervención del jefe del Estado Mayor se ha producido por encargo expreso del presidente y ha pretendido allanar el camino al discurso que Macron pronunciará este domingo, en la víspera de la Fiesta Nacional, en el que hará «anuncios importantes ante el panorama actual de amenazas», según fuentes del Elíseo.

El general confirmó la política de rearme de Francia con el objetivo de duplicar el presupuesto de Defensa, que pasará de 32.300 millones en el 2017 a 67.400 millones de euros en el 2030, con la meta marcada por Macron de llegar al 3,5%. El pasado jueves Macron y Starmer sellaban coordinar por primera vez su capacidad nuclear en un paso explícito e histórico ante el escenario de inestabilidad geopolítica actual con la amenaza rusa y las señales desde Washington de que Europa debe comenzar a protegerse por sí misma.

Aunque la amenaza rusa ha acaparado buena parte de su intervención, Burkhard señaló que no es la única que enfrenta Francia. «Nos han espiado, nos están espiando y somos blanco de campañas de desprestigio», enumeró, citando a «grandes competidores», China e Irán, entre los responsables. También mencionó la amenaza terrorista que «sigue presente» en el país. Pero explicó que los servicios de inteligencia han «logrado avances significativos». Su función ahora se centra más en «frustrar» ataques que en «gestionar las consecuencias».