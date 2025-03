Francia revela que comparte datos de inteligencia con Ucrania tras el desplante de EEUU

El ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sébastien Lecornu, ha revelado este jueves que sus Ejércitos están compartiendo inteligencia militar con Ucrania. Así lo anunció un día después de que Estados Unidos congelara su colaboración con Kiev en ese ámbito esencial para el ejército ucraniano en la guerra contra Rusia.

"Nuestra inteligencia es soberana" y tenemos "nuestra propia capacidad", declaró el ministro Sébastien Lecornu a la radio France Inter, agregando que Francia la compartía "en beneficio de los ucranianos".

Estados Unidos anunció el miércoles que había suspendido el intercambio de inteligencia con Ucrania tras la reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski. Según el director de la CIA, John Ratcliffe, el presidente estadounidense "ha pedido una pausa". El lunes, Washington suspendió su ayuda militar a Kiev, afirmando que Zelenski no estaba haciendo lo suficiente para restablecer la paz.

El ministro dijo que no existe un riesgo de una "tercera guerra mundial". "No hay un solo agente de la DGSE, ni un solo oficial de Estado Mayor que considere que Rusia no es una amenaza", dijo el titular de Defensa, refiriéndose a la polémica sobre las palabras de Emmanuel Macron en su discurso a la nación, en el que dijo que Moscú "no se parará en Ucrania", avisando de que ni Francia ni Europa están a salvo. Un portavoz de Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, dijo que la mayor amenaza no es Rusia sino el islamismo radical.

Sébastien Lecornu añadió también que, para ser eficaz, Francia carece de recursos en sus ejércitos. En concreto informó de que "a la Armada le faltan tres fragatas y a nuestra aviación de combate una veintena de Rafales.

Emmanuel Macron llevará este jueves al Consejo Europeo extraordinario que se celebra en Bruselas, un mensaje claro para sus colegas: producir y comprar el armamento que va a ser necesario para afrontar el desafío de la amenaza rusa es la condición de la independencia, teniendo en cuenta el giro dado por Estados Unidos con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

El presidente francés va a reunir en unos días a los industriales franceses del sector de la defensa para insistir en que deben estar listos para responder "no sólo a los pedidos" del Ejército francés, sino también de otros países europeos. Macron también ha convocado la semana próxima en París a los jefes de Estado Mayor de los países que estén dispuestos a "asumir sus responsabilidades" para garantizar un eventual acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, informa Efe.

Preguntado sobre el hecho de que más de la mitad de las importaciones de los países europeos estos últimos años fueran de material militar estadounidense, el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha respondido que "es una situación inaceptable en la que no queremos volver a encontrarnos". Porque lo que se ha constatado con Trump en la Casa Blanca es que "Estados Unidos ha cambiado de posición" sobre la guerra de Ucrania.

A la cuestión de si Zelenski puede seguir al frente, después de haber sido cuestionado por la Administración estadounidense, Barrot ha afirmado que es "el único representante legítimo de Ucrania", como lo ha ratificado su Parlamento. Macron recibió anoche en el Palacio del Elíseo a Viktor Orban, que es el líder de la UE más reticente con el apoyo a Ucrania y el más próximo con las posiciones del presidente ruso, Vladímir Putin.