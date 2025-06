Los Ángeles responde con "fuego y furia" al despliegue militar ordenado por Trump en la ciudad

Manifestantes incendiaron vehículos y chocaron con las autoridades en Los Ángeles el domingo en medio de protestas por redadas contra inmigrantes indocumentados, mientras soldados de la Guardia Nacional se despliegan en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Es el tercer día de choques y disturbios por los operativos de agentes de inmigración que dejan decenas de arrestos desde el viernes. Según las autoridades, se trata de inmigrantes indocumentados y pandilleros.

Las redadas iniciadas a plena luz del día en Los Ángeles, una ciudad de amplia población latina, han generado la fuerte reacción de los residentes. Opositores afirman que Trump, quien ha hecho de su represión a la inmigración ilegal un pilar de su segundo mandato, caldeó los ánimos con el despliegue de la Guardia Nacional, una fuerza militar de reserva usada en situaciones como desastres naturales, pero rara vez en disturbios civiles.

Con cascos, uniformes camuflados y armamento, los soldados se despliegan en instalaciones federales de la ciudad, donde se unieron a autoridades del Departamento de Seguridad Interior. "Esta es una seria ruptura de la soberanía estatal (...) Retiren la orden. Devuelvan el control a California", reclamó en X el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom.

Al menos tres vehículos autónomos de la empresa Waymo estaban en llamas el domingo en la tarde, otros dos fueron vandalizados mientras manifestantes se movilizaban en el centro de la ciudad. El tráfico fue interrumpido por decenas de personas en una autopista clave, mientras agentes de la patrulla de carreteras los retiraban con granadas de humo y de aturdimiento.

Más temprano, oficiales de la policía de Los Ángeles establecieron un perímetro para resguardar edificios federales y evitar contacto entre los manifestantes violentos y unidades de la Guardia Nacional. Según el director adjunto de la policía federal (FBI), Dan Bongino, varias personas fueron detenidas en Los Ángeles y también en Nueva York en los últimos días, desde que iniciaron los disturbios.

"Tropas en todas partes"

A una pregunta de la prensa sobre el uso de soldados, Trump pareció dar vía el domingo a un despliegue más generalizado en otros lugares del país. "Estamos viendo tropas por todas partes. No vamos a permitir que esto le ocurra a nuestro país", respondió. Trump prometió que los militares asegurarán "una muy severa legalidad y orden". "Tienes gente violenta, y no vamos a dejar que se salgan con la suya", afirmó el mandatario.

El comando Norte de Estados Unidos dijo que "unos 500 infantes de marina (...) están preparados para desplegarse en caso de necesitarse para aumentar y apoyar" las operaciones federales en curso. Trump firmó una orden para enviar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, informó la Casa Blanca el sábado. Es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega ese cuerpo sin la solicitud de un gobernador, una decisión muy criticada por los demócratas, entre ellas la ex vicepresidenta Kamala Harris, que la calificó de "peligrosa escalada para provocar el caos".

Demócratas vs Republicanos

Legisladores republicanos se alinearon con Trump para desestimar el rechazo de Newsom y otros funcionarios al despliegue de tropas. "No me preocupa en absoluto", declaró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el programa "This Week" de la cadena ABC, cuando se le preguntó al respecto. Añadió que Newsom "ha demostrado incapacidad o falta de voluntad, lo que motivó la intervención del presidente".

Por otro lado, respaldó la posibilidad de recurrir a los infantes de marina en servicio activo, además de a la Guardia Nacional, como lo planteó el sábado el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Los gobernadores demócratas criticaron el domingo el despliegue militar. "La movida del presidente Trump (...) es un alarmante abuso de poder", dijeron en un comunicado conjunto. "Es importante que respetemos la autoridad ejecutiva de los gobernadores de nuestro país para manejar su Guardia Nacional".

Más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que "los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien (...) ¡No son criminales!". Sheinbaum confirmó después que en las redadas en Los Ángeles fueron detenidos 35 mexicanos. Las redadas de ICE en otras ciudades estadounidenses han generado protestas en los últimos meses, pero los disturbios de Los Ángeles son los más grandes hasta ahora contra las políticas de la administración Trump.

La Guardia Nacional está "específicamente entrenada para este tipo de situaciones multitudinarias", declaró el domingo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el programa "Face the Nation" de CBS.

Fernando Delgado, un residente de 24 años, calificó las redadas como "injustas" y recordó que los detenidos son "seres humanos como cualquier otro". "Somos hispanos, ayudamos a la comunidad, ayudamos haciendo el trabajo que otra gente no quiere hacer", declaró a la AFP. Los enfrentamientos han dejado al descubierto "el autoritarismo de Trump en tiempo real", escribió en X este domingo el senador de Vermont, Bernie Sanders. "Realizar redadas ilegales masivas. Provocar una contrarrespuesta. Declarar el estado de emergencia. Llamar a las tropas: inaceptable", afirmó Sanders.