¿Qué piensa sobre la ceremonia que Hamás realiza cada vez que libera a un rehén?

Hamás pretende enviar un mensaje claro con las ceremonias que acompañan la liberación de los rehenes: Israel no ha derrotado a Hamás, a pesar de los meses de intensos bombardeos y la ocupación de Gaza.

¿Crees que el alto el fuego durará?

La primera ronda del alto el fuego seguramente durará. Más allá de eso, aún está por verse. Pero está claro que actores internacionales clave—Estados Unidos, Catar, Egipto, los europeos—quieren que el alto el fuego continúe.

Hamás ha mostrado músculo durante las primeras liberaciones de rehenes, ¿cómo ves sus capacidades?

Tony Blinken, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó a principios de este mes que Hamás había constituido completamente todas sus brigadas. Los funcionarios israelíes rechazan esta afirmación, señalando que Hamás ha sido significativamente debilitado. Sea cual sea la realidad, Hamás es lo suficientemente fuerte como para seguir controlando Gaza, y no hay alternativas obvias a su gobierno allí. Tampoco es probable que eso cambie pronto.

¿Está debilitado el gobierno de Netanyahu por no poder traer a los rehenes por sí mismo?

El gobierno de Netanyahu hubiera preferido haber traído a los rehenes a casa militarmente por su cuenta. Pero las negociaciones para traerlos de regreso han sido un aspecto significativo de la guerra desde el principio. No creo que nadie en Israel pensara seriamente que sería posible traer a los rehenes a casa sin la negociación de Estados Unidos y otros actores internacionales con Hamás.

¿Expandirá Israel su presencia en Gaza o Cisjordania?

Hay personas dentro de la sociedad israelí que les gustaría restablecer la presencia israelí en Gaza, que terminó en 2006. Tienen voces dentro del gobierno israelí, pero no son la mayoría y Netanyahu no ha señalado que daría la bienvenida al reasentamiento de Gaza. No estoy seguro de a qué te refieres con Cisjordania.

¿Qué podemos esperar relacionado con la opinión pública israelí?

Eso aún está por verse. Hay preguntas reales y difíciles sobre quién tiene la responsabilidad por los lapsos de seguridad que llevaron al ataque del 7 de octubre de 2023. Cómo se asentará el norte sigue siendo una cuestión abierta. Puede haber una investigación formal, como la que se realizó después de la guerra árabe-israelí de 1973. Pero esas preguntas son, francamente, menores en comparación con las tensiones existenciales más profundas sobre identidad, religión, democracia, el estado de derecho y otros problemas en Israel que produjeron manifestaciones masivas en Israel en los meses previos a los ataques del 7 de octubre de 2023. El propio caso judicial de Netanyahu aún está en curso y sigue siendo un tema decisivo que no tiene nada que ver directamente con la guerra.