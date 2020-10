Karzai rechazó acompañar a Obama en su visita a las tropas en Afganistán

El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, rechazó acompañar al gobernante estadounidense, Barack Obama, durante la visita sorpresa que ha hecho hoy a las tropas de su país en la base de Bagram, en las proximidades de Kabul, informaron fuentes de la Casa Blanca.

"No planeamos una reunión bilateral con el presidente Karzai o un viaje al palacio, ya que este viaje se centra en dar las gracias a nuestras tropas. Le ofrecimos la oportunidad de venir a Bagram, pero no nos sorprende que no pudiera con poca antelación", explicó un funcionario que pidió el anonimato.