Los escenarios para moción contra Boris Johnson ganan puntos

Steven Fielding, profesor de Historia Política en la Universidad de Nottingham, explica que el líder de la oposición, Jeremy Corby, y los otros dirigentes que se oponen a un Brexit duro podrían plantear una voto de confianza contra Boris Johnson, pero “el mayor problema es que, si triunfa la moción no están de acuerdo en quién sería el nuevo primer ministro. Están divididos entre ellos”.

¿El objetivo de Boris Johnson de suspender el Parlamento británico durante semanas se puede realizar de acuerdo a Derecho?

Es un poder constitucional, y el primer ministro básicamente está diciendo a la reina que quiere suspender este poder, que otros los han hecho en el pasado y la convención es que la reina debe aceptarlo. Lo que está haciendo es quitar tres semanas de negociaciones potenciales para el Brexit. Lo que está haciendo es usar un poder constitucional para sus intenciones políticas, para que los diputados no puedan discutir nada respecto de la salida de Reino Unido de la UE.

¿Hay algo que puedan hacer el Parlamento, las instancias jurídicas o el propio Partido Conservador para paralizar la iniciativa del «premier»?

En Escocia ya lo han hecho, han llevado el cierre del Parlamento a los juzgados. Por ello, debe de haber salidas legales, a pesar de que no se puede impugnar la petición del «premier» a la reina. Probablemente llegue a los juzgados, a la Corte Suprema, es algo que los miembros del Parlamento y la gente normal podrían hacer. Pero los diputados vuelven el 3 de septiembre, después tienen varios días antes de que cierre del Parlamento, en esos días podrían poner una moción de censura sobre el Gobierno. La verdad es que no tienen muchos días para hacerlo, ésta es la razón por la cual Johnson ha hecho esta petición a la reina.

¿A qué riesgos se enfrenta la monarquía y la reina Isabel II en la situación en la que se le ha colocado? ¿En qué medida la crisis institucional afecta a la monarquía?

Es muy arriesgado, tanto para Isabel II como para la monarquía como institución. La convención es que si el «premier» pide a la reina suspender el Parlamento, ella tiene que hacerlo, porque es un poder del primer ministro. La reina no tiene muchas más opciones que aceptar lo que le pida Johnson. Si lo rechaza estará fuera de la convenciones constitucionales, porque se inmiscuiría en política, por eso no tiene demasiadas opciones.

¿Los laboristas disponen de tiempo para plantear una moción de no confianza contra Boris Johnson?

El día antes del anuncio, los laboristas y otros diputados como los liberaldemócratas y los que están en contra de un Bréxit sin acuerdo, tuvieron una reunión. Sin saber lo que diría ayer Johnson, acordaron explorar otras vías antes que la moción de no confianza. Pero ahora que Johnson ha declarado sus intenciones, deberían intentar esa moción de censura. El mayor problema es que, si triunfa la moción, no están de acuerdo en quién sería el nuevo primer ministro. Están divididos entre ellos.

¿Hay algún precedente de una suspensión del Parlamento británico con objetivos políticos?

No, no lo ha habido, por eso está todo el mundo tan inquieto al respecto. Muchos primeros ministros han suspendido el Parlamento y no está mal dejar un tiempo a los parlamentarios. No suele ser una medida controvertida, pero, cuando empieza la cuenta atrás para el Bréxit, sí que lo es. Y al no haber Constitución, sino una serie de convenciones, no hay claridad a este respecto.