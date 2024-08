Macron se rinde a Mohamed VI para apoyar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental

Aunque el descontento de las autoridades argelinas había convertido ya la noticia en un secreto a voces, Rabat no quiso introducir cambios en el guion y, en la jornada en que el rey Mohamed VI celebraba oficialmente el 25º aniversario de su ascenso al trono, anunció una de las mejores noticias posibles: después de más de dos años y medio de turbulentas relaciones bilaterales, Francia, la antigua potencia colonial, se lanzaba a apoyar la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ex colonia española que Naciones Unidas considera territorio no autónomo.

De una forma semejante a la seguida cuando hizo público el apoyo de Pedro Sánchez al plan de autonomía para el Sáhara en marzo de 2022, Palacio y los medios oficiales marroquíes daban cuenta de varios extractos de una carta del presidente Emmanuel Macron en la que el mandatario aseveraba que la solución de una autonomía bajo soberanía marroquí es “la única base para lograr una solución política justa, duradera y negociada” al diferendo.

El mandatario galo iba más allá que el presidente del Gobierno español, para quien el plan presentado por Marruecos en 2007 es “la base más sólida, creíble y realista” para acabar con el larguísimo conflicto por la soberanía de la que fuera colonia española hasta 1976. Por si había dudas, Macron aseguraba que “el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en la soberanía marroquí”.

Con todo, el mandatario francés se queda corto respecto al nivel de adhesión de EEUU a las posiciones marroquíes: en diciembre de 2020 el entonces presidente Donald Trump reconocía en un tuit la soberanía marroquí sobre el Sáhara sin hacer mención al proceso político en curso en Naciones Unidas en pos de una solución negociada.

La reacción de Argelia, principal patrocinador del Frente Polisario, no se hizo esperar: las autoridades del país magrebí retiraron el martes, con carácter inmediato, a su embajador en París. Horas después el Ministerio de Exteriores advertía de que no sería la última medida de protesta.

Aunque la diplomacia francesa ya había saludado en el pasado dicha propuesta -en 2022 Exteriores la calificaba de “base de discusión seria y creíble”—, el salto dado por un Macron en horas bajas es sustancial. Con la misiva del presidente a Mohamed VI, París deja atrás años de frialdad cuando no de crisis abierta -la acusación de que Marruecos espió a Macron y otras autoridades con Pegasus fue el punto álgido del desencuentro— para optar abiertamente por Marruecos en detrimento de Argelia, la otra potencia magrebí, liquidando la tradicional posición de equilibrio del Elíseo respecto del problema del Sáhara Occidental.

El proceder de Rabat apunta a que Marruecos forzó los tiempos -en plenos JJOO, con un gobierno interino en Francia y en la Fiesta del Trono. Por ahora Francia no explica las razones de una decisión calificada por el propio Macron de “irrevocable”. En un editorial, el diario francés Le Monde aseguraba que las motivaciones del giro de Macron no son sino el enésimo ejemplo de realismo político en el Magreb.

Dicho de otro modo -y como si la política exterior de los Estados no fuera, por definición, eso—, el resultado de un cálculo estratégico y pragmático cuyo único fin sería la salvaguarda de los intereses franceses en la región. El citado artículo apuntaba al supuesto desengaño de Macron con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, al que habría tendido durante siete años la mano para refundar, sin resultado, las relaciones bilaterales.

“Desde el otoño del año pasado las dos partes venían intentando reparar la relación”, recuerda la especialista en política exterior marroquí Irene Fernández Molina, por lo que “hace unos seis u ocho meses que las posiciones sobre el Sáhara Occidental se han ido negociando”. Sobre por qué ahora y hasta el punto de considerar el plan de autonomía como “la única base” para solucionar el conflicto, la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter (Reino Unido) apunta posibles razones internacionales y regionales y domésticas.

Respecto a las primeras, la profesora española sugiere que “en Francia se da por descontado el triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses y se haya asumido la inercia de su reconocimiento [de la soberanía marroquí sobre el Sáhara], por lo que sus autoridades se adelantan”.

Además, Fernández Molina apunta a que en medio de la acusada pérdida de influencia francesa en el Sahel, Macron “trata de amarrar relaciones con sus aliados históricamente más inquebrantables en la zona, pues Marruecos ha actuado como una suerte de correa de transmisión de los intereses franceses en todo el África noroccidental”. Al respecto de las segundas, la especialista en política magrebí especula sobre una hipotética “promesa de influencia de Rabat sobre la comunidad de origen marroquí en Francia ante futuros procesos electorales y hasta la seguridad en las Olimpiadas”.

Apenas cuatro días después trascendía que la compañía francesa Egis -en consorcio con la también gala Systra y la marroquí Novec— se había hecho con el contrato de asistencia al operador ferroviario marroquí ONCF en las obras de ampliación de la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech por un valor de unos 130 millones de euros. Casualidad o causalidad, una empresa francesa se hace, por delante del español Ineco, con uno de los trozos del más suculento de los proyectos de infraestructuras en curso en Marruecos.

Por otra parte, es una incógnita en estos momentos saber si la indignación argelina por el apoyo francés a Marruecos en el Sáhara se traducirá en medidas de castigo de índole económica. El francés Le Figaro especulaba la semana pasada con la posibilidad de que el gigante norteafricano pudiera reducir o suspender las exportaciones de gas natural a Francia. Con datos del Ministerio francés de Transición Energética correspondientes a 2022, Argelia fue el cuarto suministrador de gas con un 8% del total. Dos años después, Argelia no ha suspendido el suministro de gas a la España de Sánchez, pero sí ha vetado gran parte de las exportaciones españolas.